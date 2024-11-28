Чистая прибыль «Русгидро» упала на 58,5% за девять месяцев
Чистая прибыль электроэнергетического холдинга «Русгидро» за девять месяцев 2024 г. сократилась на 58,5% и составила 23,5 млрд руб., что в основном связано с ростом процентных расходов на фоне увеличения ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля группы. Об этом свидетельствуют финансовые результаты компании по МСФО за указанный период.
Общая выручка «Русгидро» с учетом государственных субсидий по итогам девяти месяцев выросла до 457,1 млрд руб. (на 11,3% в годовом исчислении). EBITDA увеличилась на 4,3% , достигнув 110,1 млрд руб.
В компании обращают внимание на то, что долговая нагрузка группы остается на умеренно-сбалансированном уровне. На конец отчетного периода соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3x. По данным на 30 сентября балансовая стоимость активов выросла до 1 323 млрд руб. – на 13,7% с начала года. Основной причиной для этого стало увеличение стоимости основных средств, что связано с реализацией инвестиционной программы.
3 сентября кабмин рекомендовал более 30 компаниям с госучастием составлять финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев, а не только раз в год. В списке оказалась 31 компания, в том числе «Газпром», «Алроса», «Ростелеком», «РусГидро», «Аэрофлот», ПАО «Интер РАО ЕЭС», АО «Дом.РФ», АО «Почта России», «Роснано», ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и др.