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Чистая прибыль «Русгидро» упала на 58,5% за девять месяцев

Ведомости

Чистая прибыль электроэнергетического холдинга «Русгидро» за девять месяцев 2024 г. сократилась на 58,5% и составила 23,5 млрд руб., что в основном связано с ростом процентных расходов на фоне увеличения ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля группы. Об этом свидетельствуют финансовые результаты компании по МСФО за указанный период.

Общая выручка «Русгидро» с учетом государственных субсидий по итогам девяти месяцев выросла до 457,1 млрд руб. (на 11,3% в годовом исчислении). EBITDA увеличилась на 4,3% , достигнув 110,1 млрд руб.

В компании обращают внимание на то, что долговая нагрузка группы остается на умеренно-сбалансированном уровне. На конец отчетного периода соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3x. По данным на 30 сентября балансовая стоимость активов выросла до 1 323 млрд руб. – на 13,7% с начала года. Основной причиной для этого стало увеличение стоимости основных средств, что связано с реализацией инвестиционной программы.

3 сентября кабмин рекомендовал более 30 компаниям с госучастием составлять финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев, а не только раз в год. В списке оказалась 31 компания, в том числе «Газпром», «Алроса», «Ростелеком», «РусГидро», «Аэрофлот», ПАО «Интер РАО ЕЭС», АО «Дом.РФ», АО «Почта России», «Роснано», ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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