Чистая прибыль «Русгидро» упала на 58,5% за девять месяцев

В компании обращают внимание на то, что долговая нагрузка группы остается на умеренно-сбалансированном уровне. На конец отчетного периода соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3x. По данным на 30 сентября балансовая стоимость активов выросла до 1 323 млрд руб. – на 13,7% с начала года. Основной причиной для этого стало увеличение стоимости основных средств, что связано с реализацией инвестиционной программы.