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«Коммерсантъ»: «Эссен продакшн АГ» поднимет цены на майонезы и соусы

Ведомости

Крупный производитель майонеза АО «Эссен продакшн АГ» (бренды «Махеевъ» и «Добрая хозяйка») предупредил ритейлеров о повышении с 15 декабря отпускных цен на продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который подтвердил получение уведомления от компании, копия письма есть в распоряжении газеты.

Согласно документу, цены на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» вырастут на 2,9-10%, на четыре позиции майонезных соусов – от 5 до 14,6%. Кроме того, увеличится стоимость по двум видам томатной пасты – на 5-10%.

В уведомлении «Эссен продакшн АГ» такое решение поясняется ростом закупочных цен на основные ингредиенты. В прошлый раз компания повышала цены 15 ноября.

Собеседник «Коммерсанта» пояснил, что примеру этого производителя могут последовать и другие поставщики, поскольку действительно резко подорожал ключевой ингредиент – подсолнечное масло.

В середине августа «Коммерсантъ» писал, что производители начали массово поднимать закупочные цены на фоне высокой инфляции, дорогих кредитов, растущих расходов на логистику, персонал, упаковку и сырье. Уведомления ритейлерам, в частности, направили производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба, пивных напитков. Собеседник «Коммерсанта» на рынке ритейла указал причиной нетипичного повышения цен сохранение высокой ключевой ставки Центробанка, что привело к удорожанию заемных средств.

В конце октября регулятор в очередной раз повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, на тот момент приблизилось к максимальным значениям с начала 2024 г. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составляла 8,4%. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов в Госдуме заявила, что повышение ключевой ставки не приводит к росту цен, назвав это устойчивым заблуждением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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