«Коммерсантъ»: «Эссен продакшн АГ» поднимет цены на майонезы и соусы
Крупный производитель майонеза АО «Эссен продакшн АГ» (бренды «Махеевъ» и «Добрая хозяйка») предупредил ритейлеров о повышении с 15 декабря отпускных цен на продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который подтвердил получение уведомления от компании, копия письма есть в распоряжении газеты.
Согласно документу, цены на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» вырастут на 2,9-10%, на четыре позиции майонезных соусов – от 5 до 14,6%. Кроме того, увеличится стоимость по двум видам томатной пасты – на 5-10%.
В уведомлении «Эссен продакшн АГ» такое решение поясняется ростом закупочных цен на основные ингредиенты. В прошлый раз компания повышала цены 15 ноября.
Собеседник «Коммерсанта» пояснил, что примеру этого производителя могут последовать и другие поставщики, поскольку действительно резко подорожал ключевой ингредиент – подсолнечное масло.
В середине августа «Коммерсантъ» писал, что производители начали массово поднимать закупочные цены на фоне высокой инфляции, дорогих кредитов, растущих расходов на логистику, персонал, упаковку и сырье. Уведомления ритейлерам, в частности, направили производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба, пивных напитков. Собеседник «Коммерсанта» на рынке ритейла указал причиной нетипичного повышения цен сохранение высокой ключевой ставки Центробанка, что привело к удорожанию заемных средств.
В конце октября регулятор в очередной раз повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, на тот момент приблизилось к максимальным значениям с начала 2024 г. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составляла 8,4%. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов в Госдуме заявила, что повышение ключевой ставки не приводит к росту цен, назвав это устойчивым заблуждением.