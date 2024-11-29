«Коммерсантъ»: «Эссен продакшн АГ» поднимет цены на майонезы и соусы

В конце октября регулятор в очередной раз повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, на тот момент приблизилось к максимальным значениям с начала 2024 г. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составляла 8,4%. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов в Госдуме заявила, что повышение ключевой ставки не приводит к росту цен, назвав это устойчивым заблуждением.