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«Аэрофлот» сообщил о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя в Leonardo

Ведомости

«Аэрофлот» сообщил о сложностях с оформлением, переоформлением и возвратом авиабилетов из-за масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.

«Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») возникли сложности с оформлением, изменением и возвратом авиабилетов и дополнительных услуг через все каналы продаж авиакомпании (веб-сайт, контактный центр, агенты)», – говорится в сообщении.

Поставщик услуг занимается восстановлением штатной работы системы. Система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает в обычном режиме.

25 ноября произошли сбои в работе почтового сервиса Microsoft Outlook. По данным Associated Press, у многих пользователей возникли трудности с просмотром электронной почты, загрузкой календарей или открытием других приложений Microsoft 365, таких как PowerPoint и Teams. В этот же день T-банк сообщил клиентам, что у ряда из них могут не работать платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте финансовой организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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