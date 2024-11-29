«Аэрофлот» сообщил о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя в Leonardo

25 ноября произошли сбои в работе почтового сервиса Microsoft Outlook. По данным Associated Press, у многих пользователей возникли трудности с просмотром электронной почты, загрузкой календарей или открытием других приложений Microsoft 365, таких как PowerPoint и Teams. В этот же день T-банк сообщил клиентам, что у ряда из них могут не работать платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте финансовой организации.