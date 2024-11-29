«Аэрофлот» сообщил о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя в Leonardo
«Аэрофлот» сообщил о сложностях с оформлением, переоформлением и возвратом авиабилетов из-за масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
«Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») возникли сложности с оформлением, изменением и возвратом авиабилетов и дополнительных услуг через все каналы продаж авиакомпании (веб-сайт, контактный центр, агенты)», – говорится в сообщении.
Поставщик услуг занимается восстановлением штатной работы системы. Система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает в обычном режиме.
25 ноября произошли сбои в работе почтового сервиса Microsoft Outlook. По данным Associated Press, у многих пользователей возникли трудности с просмотром электронной почты, загрузкой календарей или открытием других приложений Microsoft 365, таких как PowerPoint и Teams. В этот же день T-банк сообщил клиентам, что у ряда из них могут не работать платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте финансовой организации.