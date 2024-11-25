Т-банк сообщил о сбое в работе мобильного приложения
Платежи и переводы в мобильном приложении и на сайте Т-банка могут не работать у ряда клиентов. Соответствующее сообщение приходит пользователю при попытке входа в приложение.
По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 16:10 мск поступило более 3000 жалоб со стороны пользователей. Как рассказали «Ведомостям» в компании, по состоянию на 16:50 мск проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме.
13 ноября Сбербанк и Т-банк пожаловались на нехватку мощностей для дата-центров. Если раньше Сбербанк строил дата-центры мощностью 40 МВт и это считалось «очень много», то теперь банк даже не рассматривает для строительства площадки мощностью менее 200 МВт, «а лучше – 300–400 МВт», заявил председатель правления банка Герман Греф. Он сравнил объем мощности в 40 МВт с потреблением среднего по размеру города, а 300–400 МВт – с потреблением блока атомной электростанции.
Председатель правления Т-банка Станислав Близнюк подтвердил, что проблема мощностей для ЦОДов действительно существует. «Проблемой является даже построить два дата-центра по 50 МВт», – добавил он. Найти точки, где есть в доступе такие объемы мощностей и адекватные тарифы, – сложная задача, признался он.