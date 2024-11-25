В работе почтового сервиса Microsoft Outlook произошел сбой

«Ведомости» отмечали, что глобальный сбой практически не затронул российские компании. Гендиректор хостинг-провайдера VPS серверов RUVDS Никита Цаплин говорил, что Crowdstrike не был популярен в России, а с некоторых пор и вовсе отказался работать с россиянами. Благодаря этому, по словам Цаплина, ущерб для российских пользователей от сбоев 19 июля был близок к нулю.