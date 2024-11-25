В работе почтового сервиса Microsoft Outlook произошел сбой
У многих возникают проблемы с просмотром электронной почты, загрузкой календарей или открытием других приложений Microsoft 365, таких как PowerPoint и Teams.
Microsoft подтвердила наличие проблем в работе, сейчас корпорация занимается их устранением.
В июле этого года в IT-системах Microsoft произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервисов компании парализовали работу аэропортов, авиакомпаний и банков. СМИ писали, что сбой был связан с проблемным обновлением решения информбезопасности (ИБ) от Crowdstrike, а также с возможным сбоем в облачной инфраструктуре Microsoft Azure.
«Ведомости» отмечали, что глобальный сбой практически не затронул российские компании. Гендиректор хостинг-провайдера VPS серверов RUVDS Никита Цаплин говорил, что Crowdstrike не был популярен в России, а с некоторых пор и вовсе отказался работать с россиянами. Благодаря этому, по словам Цаплина, ущерб для российских пользователей от сбоев 19 июля был близок к нулю.