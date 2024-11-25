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В работе почтового сервиса Microsoft Outlook произошел сбой

Ведомости

Пользователи столкнулись с проблемами в работе почтового сервиса Microsoft Outlook, пишет Associated Press (AP).

У многих возникают проблемы с просмотром электронной почты, загрузкой календарей или открытием других приложений Microsoft 365, таких как PowerPoint и Teams.

Microsoft подтвердила наличие проблем в работе, сейчас корпорация занимается их устранением.

В июле этого года в IT-системах Microsoft произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервисов компании парализовали работу аэропортов, авиакомпаний и банков. СМИ писали, что сбой был связан с проблемным обновлением решения информбезопасности (ИБ) от Crowdstrike, а также с возможным сбоем в облачной инфраструктуре Microsoft Azure.

«Ведомости» отмечали, что глобальный сбой практически не затронул российские компании. Гендиректор хостинг-провайдера VPS серверов RUVDS Никита Цаплин говорил, что Crowdstrike не был популярен в России, а с некоторых пор и вовсе отказался работать с россиянами. Благодаря этому, по словам Цаплина, ущерб для российских пользователей от сбоев 19 июля был близок к нулю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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