Минюст согласовал поправки для снятия запрета на фирмы-матрешки
Минюст России предложил обновленные поправки в корпоративное законодательство, позволяющие создавать фирмы-матрешки – структуры, где одна организация полностью владеет следующей в цепочке. Ранее запрет на такие структуры существовал из-за опасений уклонения от обязательств. Но новая версия исключает норму о солидарной субсидиарной ответственности материнских компаний за долги дочерних. Это решение вызвало разногласия среди участников обсуждения. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
В предложенных изменениях акцент сделан на упрощение структурирования бизнеса, особенно в условиях санкционного давления. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержал инициативу, заявив, что такие структуры помогают диверсифицировать предпринимательские риски. Тем не менее, союз выразил несогласие с рядом ограничений, включая запрет иностранным лицам участвовать в таких компаниях и совмещение одной персоной руководящих функций в нескольких структурах.
Эксперты, мнения которых приводит РБК, считают, что ограничения могут создать новые административные барьеры и привести к правовой неопределенности. Например, запрет на участие иностранцев предполагает определение их гражданства, что осложнит создание компаний. Также остается открытым вопрос, как именно будет действовать запрет на совмещение управленческих функций.
В РСПП подчеркнули, что норма о субсидиарной ответственности, исключенная из последней редакции, делала инициативу бессмысленной, поскольку нарушала бы баланс прав и обязанностей. Представители бизнеса уверены, что без нее поправки позволят российским компаниям эффективнее адаптироваться к новым вызовам.
Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в декабре 2024 г., а его принятие состоится к марту 2025 г. Поправки, по мнению авторов инициативы, обеспечат баланс между защитой прав кредиторов и интересами бизнеса.
Ограничение на выстраивание матрешек было установлено еще в 1990-е гг., чтобы предотвратить злоупотребления со стороны головных компаний и уклонение их от ответственности. В декабре 2022 г. Минэк поддержал предложение бизнеса исключить запрет на создание фирм-матрешек. Тогда указывалось, что необходимо найти баланс, чтобы исключить злоупотребления, в том числе налоговые.