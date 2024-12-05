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Минюст согласовал поправки для снятия запрета на фирмы-матрешки

Ведомости

Минюст России предложил обновленные поправки в корпоративное законодательство, позволяющие создавать фирмы-матрешки – структуры, где одна организация полностью владеет следующей в цепочке. Ранее запрет на такие структуры существовал из-за опасений уклонения от обязательств. Но новая версия исключает норму о солидарной субсидиарной ответственности материнских компаний за долги дочерних. Это решение вызвало разногласия среди участников обсуждения. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

В предложенных изменениях акцент сделан на упрощение структурирования бизнеса, особенно в условиях санкционного давления. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержал инициативу, заявив, что такие структуры помогают диверсифицировать предпринимательские риски. Тем не менее, союз выразил несогласие с рядом ограничений, включая запрет иностранным лицам участвовать в таких компаниях и совмещение одной персоной руководящих функций в нескольких структурах.

Эксперты, мнения которых приводит РБК, считают, что ограничения могут создать новые административные барьеры и привести к правовой неопределенности. Например, запрет на участие иностранцев предполагает определение их гражданства, что осложнит создание компаний. Также остается открытым вопрос, как именно будет действовать запрет на совмещение управленческих функций.

В РСПП подчеркнули, что норма о субсидиарной ответственности, исключенная из последней редакции, делала инициативу бессмысленной, поскольку нарушала бы баланс прав и обязанностей. Представители бизнеса уверены, что без нее поправки позволят российским компаниям эффективнее адаптироваться к новым вызовам.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в декабре 2024 г., а его принятие состоится к марту 2025 г. Поправки, по мнению авторов инициативы, обеспечат баланс между защитой прав кредиторов и интересами бизнеса.

Ограничение на выстраивание матрешек было установлено еще в 1990-е гг., чтобы предотвратить злоупотребления со стороны головных компаний и уклонение их от ответственности. В декабре 2022 г. Минэк поддержал предложение бизнеса исключить запрет на создание фирм-матрешек. Тогда указывалось, что необходимо найти баланс, чтобы исключить злоупотребления, в том числе налоговые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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