Минюст согласовал поправки для снятия запрета на фирмы-матрешки

Ограничение на выстраивание матрешек было установлено еще в 1990-е гг., чтобы предотвратить злоупотребления со стороны головных компаний и уклонение их от ответственности. В декабре 2022 г. Минэк поддержал предложение бизнеса исключить запрет на создание фирм-матрешек. Тогда указывалось, что необходимо найти баланс, чтобы исключить злоупотребления, в том числе налоговые.