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Wildberries позволит клиентам возвращать товары в любой ПВЗ

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила механизм возврата покупок через QR-коды. С его помощью вернуть покупку можно будет в любом пункте выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Механизм призван облегчить процесс возврата для пользователей, уменьшить нагрузку на персонал ПВЗ и упростить обработку возвратов.

Нововведение постепенно станет доступно всем пользователям.

3 декабря «Ведомости» писали, что ООО «РВБ» вышло на рынок e-grocery: на маркетплейсе появилась быстрая доставка продуктов питания. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 Group. Vprok.ru будет самостоятельно собирать и доставлять заказы. Время доставки будет зависеть от геолокации покупателя и степени загруженности курьеров – в среднем четыре часа. В Wildberries рассчитывают, что в будущем время доставки сократится благодаря развитию операционных технологий и подключению новых партнеров. Пока маркетплейс тестирует услугу: она доступна в некоторых районах Москвы, в дальнейшем география будет постепенно расширяться, к проекту подключат и других ритейлеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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