Wildberries позволит клиентам возвращать товары в любой ПВЗ

3 декабря «Ведомости» писали, что ООО «РВБ» вышло на рынок e-grocery: на маркетплейсе появилась быстрая доставка продуктов питания. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 Group. Vprok.ru будет самостоятельно собирать и доставлять заказы. Время доставки будет зависеть от геолокации покупателя и степени загруженности курьеров – в среднем четыре часа. В Wildberries рассчитывают, что в будущем время доставки сократится благодаря развитию операционных технологий и подключению новых партнеров. Пока маркетплейс тестирует услугу: она доступна в некоторых районах Москвы, в дальнейшем география будет постепенно расширяться, к проекту подключат и других ритейлеров.