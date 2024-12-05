Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Коммерсантъ»: виноделы стали больше выпускать напитки в алюминиевых банках

Ведомости

Российские производители вина стали больше выпускать напитки в алюминиевых банках на фоне бурного роста продаж игристого вина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Фанагория» (марки Solera, Porto Negro, Rose de Noirs и др.).

Как отмечает издание, новая тара набирает популярность из-за относительной дешевизны, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции. По данным участников рынка, за 10 месяцев 2024 г. «Фанагорией» было выпущено 349 000 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, по определению равна 10 л), что на 70% больше год к году. Всего в РФ было произведено более 13,47 млн дал игристого вина, что на четверть больше по отношению к прошлогоднему периоду. Для сравнения: тихого вина было разлито на 21% более, около 30 млн дал., а по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристого вина за этот период выросли на 10,9% год к году до 16,3 млн дал.

По словам экспертов, интерес среди производителей к продукции в алюминиевых банках наблюдается уже не первый год. В 2021 г. «Союз Вино» выпустил игристое Perle, став первой компанией в РФ, кто начал продавать такую продукцию. В 2022 г. другой крупный производитель, «Абрау-Дюрсо», начал делать подобную продукцию под маркой Abrau Light. Эксперты отмечают, что рост производства игристого в банках является общемировым трендом.

8 ноября начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора в ходе Российского винодельческого форума рассказал, что импорт вина в Россию с января по октябрь 2024 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза до 357 700 т. Согласно презентации ФТС, наибольший объем вин был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). Экспорт российских вин с января по октябрь этого года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 168 000 т. Чаще всего вино из России поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).

18 октября статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в России сокращается потребление импортной винодельческой продукции. На смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция. Если сравнивать III квартал 2024 г. со II кварталом, наблюдается падение импорта винодельческой продукции на 40%, указал замминистра.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных