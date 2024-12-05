«Коммерсантъ»: виноделы стали больше выпускать напитки в алюминиевых банках

Как отмечает издание, новая тара набирает популярность из-за относительной дешевизны, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции. По данным участников рынка, за 10 месяцев 2024 г. «Фанагорией» было выпущено 349 000 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, по определению равна 10 л), что на 70% больше год к году. Всего в РФ было произведено более 13,47 млн дал игристого вина, что на четверть больше по отношению к прошлогоднему периоду. Для сравнения: тихого вина было разлито на 21% более, около 30 млн дал., а по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристого вина за этот период выросли на 10,9% год к году до 16,3 млн дал.