«Коммерсантъ»: виноделы стали больше выпускать напитки в алюминиевых банках
Российские производители вина стали больше выпускать напитки в алюминиевых банках на фоне бурного роста продаж игристого вина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Фанагория» (марки Solera, Porto Negro, Rose de Noirs и др.).
Как отмечает издание, новая тара набирает популярность из-за относительной дешевизны, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции. По данным участников рынка, за 10 месяцев 2024 г. «Фанагорией» было выпущено 349 000 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, по определению равна 10 л), что на 70% больше год к году. Всего в РФ было произведено более 13,47 млн дал игристого вина, что на четверть больше по отношению к прошлогоднему периоду. Для сравнения: тихого вина было разлито на 21% более, около 30 млн дал., а по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристого вина за этот период выросли на 10,9% год к году до 16,3 млн дал.
По словам экспертов, интерес среди производителей к продукции в алюминиевых банках наблюдается уже не первый год. В 2021 г. «Союз Вино» выпустил игристое Perle, став первой компанией в РФ, кто начал продавать такую продукцию. В 2022 г. другой крупный производитель, «Абрау-Дюрсо», начал делать подобную продукцию под маркой Abrau Light. Эксперты отмечают, что рост производства игристого в банках является общемировым трендом.
8 ноября начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора в ходе Российского винодельческого форума рассказал, что импорт вина в Россию с января по октябрь 2024 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза до 357 700 т. Согласно презентации ФТС, наибольший объем вин был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). Экспорт российских вин с января по октябрь этого года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 168 000 т. Чаще всего вино из России поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).
18 октября статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в России сокращается потребление импортной винодельческой продукции. На смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция. Если сравнивать III квартал 2024 г. со II кварталом, наблюдается падение импорта винодельческой продукции на 40%, указал замминистра.