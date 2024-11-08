Импорт вина в Россию за 10 месяцев снизился в 1,5 раза

Согласно презентации ФТС, наибольший объем вин был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). Экспорт российских вин с января по октябрь этого года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 168 000 т. Чаще всего вино из России поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).