Импорт вина в Россию за 10 месяцев снизился в 1,5 раза
Импорт вина в Россию с января по октябрь 2024 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза до 357 700 т. Об этом рассказал начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора в ходе Российского винодельческого форума.
«За 10 месяцев этого года импортной продукции было ввезено на 33% меньше в натуральном выражении», – уточнил Чмора (цитата по ТАСС).
Согласно презентации ФТС, наибольший объем вин был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). Экспорт российских вин с января по октябрь этого года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 168 000 т. Чаще всего вино из России поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).
18 октября статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в России сокращается потребление импортной винодельческой продукции. На смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция. Если сравнивать III квартал 2024 г. со II кварталом, наблюдается падение импорта винодельческой продукции на 40%, указал замминистра.
В 2023 г. в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В топ-5 крупнейших импортеров впервые вошли три сетевых ритейлера. Лидером второй год подряд стала управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group (импорт – 40,1 млн л), на 2-м месте «Магнит» (31 млн л), затем идут структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 млн л), сеть магазинов спиртного «Красное и белое» (25,8 млн л) и «Бакарди рус» (25,7 млн л).