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Импорт вина в Россию за 10 месяцев снизился в 1,5 раза

Ведомости

Импорт вина в Россию с января по октябрь 2024 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза до 357 700 т. Об этом рассказал начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора в ходе Российского винодельческого форума.

«За 10 месяцев этого года импортной продукции было ввезено на 33% меньше в натуральном выражении», – уточнил Чмора (цитата по ТАСС).

Согласно презентации ФТС, наибольший объем вин был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). Экспорт российских вин с января по октябрь этого года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 168 000 т. Чаще всего вино из России поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).

18 октября статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в России сокращается потребление импортной винодельческой продукции. На смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция. Если сравнивать III квартал 2024 г. со II кварталом, наблюдается падение импорта винодельческой продукции на 40%, указал замминистра.

В 2023 г. в Россию ввезли около 448 млн л вина (тихого, игристого и крепленого), писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В топ-5 крупнейших импортеров впервые вошли три сетевых ритейлера. Лидером второй год подряд стала управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group (импорт – 40,1 млн л), на 2-м месте «Магнит» (31 млн л), затем идут структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 млн л), сеть магазинов спиртного «Красное и белое» (25,8 млн л) и «Бакарди рус» (25,7 млн л).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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