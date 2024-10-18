Минфин: в России снизилось потребление импортного вина
В России сокращается потребление импортной винодельческой продукции. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов на сессии Московского финансового форума.
«Если даже сравнивать последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления – около 84 млн дал. Это говорит о том, что потребление импортной продукции сокращается», – уточнил Сазанов (цитата по ТАСС).
По его словам, на смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция. Замминистра напомнил, что в России было три волны введения мер для защиты внутреннего рынка. Впервые они вводились в августе прошлого года, когда импортные пошлины на винодельческую продукцию подняли с 12,5 до 20%. По сравнению IV квартала 2023 г. с аналогичным периодом 2022 г. импорт алкоголя сократился почти на 30%.
В качестве примера других мер Сазанов назвал повышение акцизов практически в три раза с 1 мая и повышение импортных пошлин на винодельческую продукцию до 25% в августе 2024 г. Если сравнивать III квартал этого года со II кварталом, наблюдается падение импорта винодельческой продукции на 40%, отметил замминистра.
Согласно отчету Центра развития перспективных технологий, российские предприятия в апреле – августе 2024 г. увеличили выпуск пива в кегах на 39,8% к аналогичному периоду прошлого года до 685 млн л, писали «Ведомости». Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман отметил, что спрос на слабоалкогольные напитки подстегнули аномально жаркие весна и лето.