Минфин: в России снизилось потребление импортного вина

По его словам, на смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция. Замминистра напомнил, что в России было три волны введения мер для защиты внутреннего рынка. Впервые они вводились в августе прошлого года, когда импортные пошлины на винодельческую продукцию подняли с 12,5 до 20%. По сравнению IV квартала 2023 г. с аналогичным периодом 2022 г. импорт алкоголя сократился почти на 30%.