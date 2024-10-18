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Минфин: в России снизилось потребление импортного вина

Ведомости

В России сокращается потребление импортной винодельческой продукции. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов на сессии Московского финансового форума.

«Если даже сравнивать последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления – около 84 млн дал. Это говорит о том, что потребление импортной продукции сокращается», – уточнил Сазанов (цитата по ТАСС).

По его словам, на смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция. Замминистра напомнил, что в России было три волны введения мер для защиты внутреннего рынка. Впервые они вводились в августе прошлого года, когда импортные пошлины на винодельческую продукцию подняли с 12,5 до 20%. По сравнению IV квартала 2023 г. с аналогичным периодом 2022 г. импорт алкоголя сократился почти на 30%.

В качестве примера других мер Сазанов назвал повышение акцизов практически в три раза с 1 мая и повышение импортных пошлин на винодельческую продукцию до 25% в августе 2024 г. Если сравнивать III квартал этого года со II кварталом, наблюдается падение импорта винодельческой продукции на 40%, отметил замминистра.

Согласно отчету Центра развития перспективных технологий, российские предприятия в апреле – августе 2024 г. увеличили выпуск пива в кегах на 39,8% к аналогичному периоду прошлого года до 685 млн л, писали «Ведомости». Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман отметил, что спрос на слабоалкогольные напитки подстегнули аномально жаркие весна и лето.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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