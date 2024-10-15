Производство разливного пива в России выросло почти на 40%

Обязательная маркировка разливного пива введена в РФ с апреля прошлого года. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; входят «Объединенные пивоварни – холдинг», AB InBev Efes и «Балтика») Вячеслав Мамонтов лишь подтвердил «Ведомостям» позитивный тренд, но динамики не привел. Представитель группы TanukiFamily (рестораны «Тануки», «Твоя пицца» и «Ерш») сообщил, что продажи разливного пива в ресторанах «Ерш» в апреле – августе 2024 г. выросли на 7,7% год к году.