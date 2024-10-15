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Производство разливного пива в России выросло почти на 40%

Спрос подстегнула необычно жаркая погода весной и летом этого года
Анастасия Ковалева
Юрий Смитюк / ТАСС

Российские предприятия в апреле – августе 2024 г. увеличили выпуск пива в кегах на 39,8% к аналогичному периоду прошлого года до 685 млн л. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости».

Обязательная маркировка разливного пива введена в РФ с апреля прошлого года. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; входят «Объединенные пивоварни – холдинг», AB InBev Efes и «Балтика») Вячеслав Мамонтов лишь подтвердил «Ведомостям» позитивный тренд, но динамики не привел. Представитель группы TanukiFamily (рестораны «Тануки», «Твоя пицца» и «Ерш») сообщил, что продажи разливного пива в ресторанах «Ерш» в апреле – августе 2024 г. выросли на 7,7% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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