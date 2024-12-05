Сечин: Россия внесла наибольший вклад в стабилизацию рынка энергоресурсов
Россия совместно с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, заявил главный исполнительный директор «Роснефти», председатель Веронского Евразийского экономического форума Игорь Сечин.
«За последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересам», – сказал он на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме, его слова привела пресс-служба компании.
В 2016 г. Россия вместе с партнерами создала ОПЕК+, доля которого на мировом рынке составила 55%, что позволило стабилизировать рынок и защитить интересы нефтедобытчиков. До создания объединения доля ОПЕК на рынке нефти сократилась до 36%, отметил Сечин.
По его словам, решение ОПЕК+ поддержали и американские сланцевые компании, которые к тому моменту уже «пустили по ветру более $300 млрд капитала своих акционеров и накопили долгов еще почти на $200 млрд». Сечин, выступая с докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида», заявил, что вытеснение России с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики.
«Совокупная стоимость природных богатств России составляет $100 трлн (почти в два раза больше аналогичного показателя в США), что накладывает на нашу страну огромную ответственность и обеспечивает надежность поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе», – отмечается в публикации.
В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В начале ноября страны – члены объединения продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г.