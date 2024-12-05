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Сечин: Россия внесла наибольший вклад в стабилизацию рынка энергоресурсов

Ведомости

Россия совместно с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, заявил главный исполнительный директор «Роснефти», председатель Веронского Евразийского экономического форума Игорь Сечин.

«За последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересам», – сказал он на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме, его слова привела пресс-служба компании.

В 2016 г. Россия вместе с партнерами создала ОПЕК+, доля которого на мировом рынке составила 55%, что позволило стабилизировать рынок и защитить интересы нефтедобытчиков. До создания объединения доля ОПЕК на рынке нефти сократилась до 36%, отметил Сечин.

По его словам, решение ОПЕК+ поддержали и американские сланцевые компании, которые к тому моменту уже «пустили по ветру более $300 млрд капитала своих акционеров и накопили долгов еще почти на $200 млрд». Сечин, выступая с докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида», заявил, что вытеснение России с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики.

«Совокупная стоимость природных богатств России составляет $100 трлн (почти в два раза больше аналогичного показателя в США), что накладывает на нашу страну огромную ответственность и обеспечивает надежность поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе», – отмечается в публикации.

В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В начале ноября страны – члены объединения продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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