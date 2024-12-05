Сечин: Россия внесла наибольший вклад в стабилизацию рынка энергоресурсов

По его словам, решение ОПЕК+ поддержали и американские сланцевые компании, которые к тому моменту уже «пустили по ветру более $300 млрд капитала своих акционеров и накопили долгов еще почти на $200 млрд». Сечин, выступая с докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида», заявил, что вытеснение России с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики.