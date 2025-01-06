Bloomberg: Италия обсуждает со SpaceX контракт по связи для властей на $1,6 млрд
Италия ведет переговоры с производителем спутников SpaceX о пятилетнем контракте на сумму $1,6 млрд на обеспечение правительства страны защищенной связью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Возможная сделка рассматривается с середины 2023 г. Переговоры зашли в тупик до недавнего времени и продвинулись после встречи премьер-министра Италии Джорджа Мелони с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.
Собеседники агентства уточнили, что окончательное решение пока не достигнуто, но сделку уже одобрила разведка и минобороны Италии.
4 января The New York Times сообщила, что Мелони посетила резиденцию Трампа во Флориде. Отмечалось, что поездка итальянского премьера укрепляет надежду среди ее сторонников – Мелони станет союзником избранного президента США в Европе.
SpaceX Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников. Маск является ключевым сторонником Трампа.