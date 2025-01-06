Bloomberg: Италия обсуждает со SpaceX контракт по связи для властей на $1,6 млрд

Возможная сделка рассматривается с середины 2023 г. Переговоры зашли в тупик до недавнего времени и продвинулись после встречи премьер-министра Италии Джорджа Мелони с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.