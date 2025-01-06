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Кабмин предоставит дополнительную субсидию на железнодорожное машиностроение

Ведомости

Правительство России предоставит ж/д машиностроителям дополнительную субсидию для корректировки планов по выпуску локомотивов. Помощь также позволит избежать негативного влияния на загрузку предприятий на фоне изменений в инвестпрограмме РЖД, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, решение было принято на совещании с ведомствами, РЖД и производителями.

«Она [субсидия] поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий. Это было согласовано и производителями, и РЖД, и Минтрансом», – сказал Мантуров журналистам (цитата по ТАСС).

В середине декабря 2024 г. представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что объем инвестиций РЖД в 2025 г. составит около 890 млрд руб. Инвестпрограмма госмонополии на прошлый год была утверждена в объеме 1,275 трлн руб. Компания не раскрывала размер ее фактического исполнения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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