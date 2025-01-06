Кабмин предоставит дополнительную субсидию на железнодорожное машиностроение
Правительство России предоставит ж/д машиностроителям дополнительную субсидию для корректировки планов по выпуску локомотивов. Помощь также позволит избежать негативного влияния на загрузку предприятий на фоне изменений в инвестпрограмме РЖД, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По его словам, решение было принято на совещании с ведомствами, РЖД и производителями.
«Она [субсидия] поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий. Это было согласовано и производителями, и РЖД, и Минтрансом», – сказал Мантуров журналистам (цитата по ТАСС).
В середине декабря 2024 г. представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что объем инвестиций РЖД в 2025 г. составит около 890 млрд руб. Инвестпрограмма госмонополии на прошлый год была утверждена в объеме 1,275 трлн руб. Компания не раскрывала размер ее фактического исполнения.