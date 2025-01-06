Кабмин предоставит дополнительную субсидию на железнодорожное машиностроение

В середине декабря 2024 г. представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что объем инвестиций РЖД в 2025 г. составит около 890 млрд руб. Инвестпрограмма госмонополии на прошлый год была утверждена в объеме 1,275 трлн руб. Компания не раскрывала размер ее фактического исполнения.