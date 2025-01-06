Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена после блокировки их сделки

«Эти юридические действия необходимы для защиты права Nippon Steel и U.S. Steel на продолжение сделки без незаконного и ненадлежащего политического и антиконкурентного вмешательства. Учитывая препятствия, которые до сих пор мешали завершению сделки, Nippon Steel и U.S. Steel намерены как можно скорее подать ходатайство и жалобу и ведут оба дела в ускоренном порядке», – говорится в заявлении.