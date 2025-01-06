Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена после блокировки их сделки
Японская компания Nippon Steel и американская U.S. Steel совместно подали два иска в ответ на решение действующего президента США Джо Байдена заблокировать их сделку. Заявление компаний опубликовано на сайте Nippon.
Согласно сообщению на сайте United States Steel (USS), первый иск подан в Апелляционный суд США по округу Колумбия. Он оспаривает решение президента о запрете сделки, а также процесс рассмотрения и решение комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) «как нарушающие конституционные процессуальные нормы и законные права». Компании убеждены, что процесс рассмотрения и решение о блокировке были основаны исключительно на политических соображениях.
Второй иск подан в Окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против производителя стали Cleveland-Cliffs, гендиректора Cliffs Лоуренсо Гонсалвеса и президента USW International Дэвида Макколла «за участие в скоординированной серии антиконкурентных и рэкетных действий, направленных на то, чтобы помешать любой стороне, кроме Cliffs, приобрести U.S. Steel в рамках незаконной кампании по монополизации важнейших внутренних рынков стали».
«Эти юридические действия необходимы для защиты права Nippon Steel и U.S. Steel на продолжение сделки без незаконного и ненадлежащего политического и антиконкурентного вмешательства. Учитывая препятствия, которые до сих пор мешали завершению сделки, Nippon Steel и U.S. Steel намерены как можно скорее подать ходатайство и жалобу и ведут оба дела в ускоренном порядке», – говорится в заявлении.
3 января Байден официально заблокировал предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд. Комитет по иностранным инвестициям в США рассматривал сделку на предмет рисков для нацбезопасности в течение нескольких месяцев, но к консенсусу так и не пришел. В декабре 2024 г. решение было передано Байдену.
После блокировки сделки Nippon Steel и U.S. Steel опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность из-за решения Байдена. Компании убеждены, что блокировка является «явным нарушением надлежащей правовой процедуры и закона, регулирующего CFIUS». По их мнению, вместо соблюдения закона «процессом манипулировали» для продвижения политической повестки Байдена.
В середине декабря 2023 г. Nippon Steel объявила о том, что купит U.S. Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию. Японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Согласно ожиданиям, сделка должна была быть закрыта в III квартале 2024 г.