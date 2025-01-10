Выручка производителя чипов TSMC увеличилась на 39%
В последнем квартале 2024 г. ведущий тайваньский производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) увеличил выручку на 39%, сообщает Bloomberg.
По информации издания, рыночная стоимость чипов за прошедший год почти удвоилась. Вопреки ожиданиям аналитиков, которые пророчили показатель на уровне 854,7 в валюте Тайваня, с октября по декабрь 2024 г. в денежном выражении выручка компании составила 868,5 млрд тайваньских долларов.
Чистая выручка компании за ноябрь 2024 г. составила 276,06 млрд тайваньских долларов, что на 34% больше, чем в ноябре 2023 г.
10 ноября американское издание Reuters сообщало, что США с 11 ноября запретили TSMC поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Собеседник агентства уточнил, что экспортные ограничения вводятся на некоторые виды чипов компании.