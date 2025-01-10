Выручка производителя чипов TSMC увеличилась на 39%

По информации издания, рыночная стоимость чипов за прошедший год почти удвоилась. Вопреки ожиданиям аналитиков, которые пророчили показатель на уровне 854,7 в валюте Тайваня, с октября по декабрь 2024 г. в денежном выражении выручка компании составила 868,5 млрд тайваньских долларов.