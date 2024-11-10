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США запретили Тайваню поставки в КНР чипов для разработок в сфере ИИ

Ведомости

США с 11 ноября запретили тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом, сообщает Reuters.

Соответствующее письмо компании направило министерство торговли США. По словам собеседника агентства, экспортные ограничения вводятся на некоторые предназначенные для Китая «сложные чипы с 7-нанометровыми или более передовыми конструкциями», которые питают ускорители ИИ и графические процессоры (GPU).

В конце октября TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после того, как обнаружила свой чип на китайском процессоре Huawei. Компания из КНР ограничена в покупке этой технологии «в целях защиты национальной безопасности США», писало Reuters. Минторг США ответил агентству, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля.

8 ноября Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что TSMC приостанавливает производство чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для компаний из Китая. Приостановку производства объяснили «стремлением соблюдать меры экспортного контроля США». Taiwan Semiconductor Manufacturing Company является мировым лидером по производству чипов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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