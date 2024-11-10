США запретили Тайваню поставки в КНР чипов для разработок в сфере ИИ

В конце октября TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после того, как обнаружила свой чип на китайском процессоре Huawei. Компания из КНР ограничена в покупке этой технологии «в целях защиты национальной безопасности США», писало Reuters. Минторг США ответил агентству, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля.