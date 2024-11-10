США запретили Тайваню поставки в КНР чипов для разработок в сфере ИИ
США с 11 ноября запретили тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом, сообщает Reuters.
Соответствующее письмо компании направило министерство торговли США. По словам собеседника агентства, экспортные ограничения вводятся на некоторые предназначенные для Китая «сложные чипы с 7-нанометровыми или более передовыми конструкциями», которые питают ускорители ИИ и графические процессоры (GPU).
В конце октября TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после того, как обнаружила свой чип на китайском процессоре Huawei. Компания из КНР ограничена в покупке этой технологии «в целях защиты национальной безопасности США», писало Reuters. Минторг США ответил агентству, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля.
8 ноября Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что TSMC приостанавливает производство чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для компаний из Китая. Приостановку производства объяснили «стремлением соблюдать меры экспортного контроля США». Taiwan Semiconductor Manufacturing Company является мировым лидером по производству чипов.