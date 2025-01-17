Путин: объем поставок российского газа в Иран может достичь 55 млрд кубометров
При реализации проекта газопровода в Иран объем поставок может достичь 55 млрд куб. м в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
«Если говорить об объемах возможных поставок, то считаем, что начинать нужно с небольших объемов – до 2 млрд куб. м. В целом, это может выйти в объемы поставки в 55 млрд куб. м газа в год», – сказал Путин.
17 января в Москве состоялось подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирана и России. Соглашение должно охватить все сферы, – включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
Путин заявлял, что договор придаст дополнительный импульс развитию отношений между Россией и Ираном. Пезешкиан говорил 17 января, что этот документ откроет новую главу в двусторонних отношениях.
В августе 2024 г. чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран заинтересован в работе с Москвой и готов и проводить российский газ через территорию Ирана.