Евросоюз удвоил импорт лекарств из России
Страны Евросоюза нарастили импорт фармацевтической продукции из России более чем в два раза в годовом выражении. Такие данные по состоянию на ноябрь 2024 г. приводит «РИА Новости» со ссылкой на Евростат.
ЕС в ноябре закупил российских лекарств на 4,5 млн евро, такой объем в 2,2 раза превышает показатели ноября 2023 г. При этом за месяц, по данным статистики, импорт сократился на 23%. Всего за 11 месяцев прошлого года страны блока купили фармацевтической продукции на 38,8 млн евро, рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%.
Основной статьей импорта стали лекарственные средства (3,2 млн евро), а также сыворотки и вакцины (1,4 млн), уточняет агентство. Россия среди импортеров фармпродукции в Евросоюз находится на 23-м месте, а главными поставщиками фармпродукции являются Швейцария, США и Великобритания.
В июне прошлого года впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Тогда он составил 4,6 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 и 41,5 млн евро соответственно).