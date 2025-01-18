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Евросоюз удвоил импорт лекарств из России

Ведомости

Страны Евросоюза нарастили импорт фармацевтической продукции из России более чем в два раза в годовом выражении. Такие данные по состоянию на ноябрь 2024 г. приводит «РИА Новости» со ссылкой на Евростат.

ЕС в ноябре закупил российских лекарств на 4,5 млн евро, такой объем в 2,2 раза превышает показатели ноября 2023 г. При этом за месяц, по данным статистики, импорт сократился на 23%. Всего за 11 месяцев прошлого года страны блока купили фармацевтической продукции на 38,8 млн евро, рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%.

Основной статьей импорта стали лекарственные средства (3,2 млн евро), а также сыворотки и вакцины (1,4 млн), уточняет агентство. Россия среди импортеров фармпродукции в Евросоюз находится на 23-м месте, а главными поставщиками фармпродукции являются Швейцария, США и Великобритания.

В июне прошлого года впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Тогда он составил 4,6 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 и 41,5 млн евро соответственно).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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