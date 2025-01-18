Евросоюз удвоил импорт лекарств из России

В июне прошлого года впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Тогда он составил 4,6 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 и 41,5 млн евро соответственно).