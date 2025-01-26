Chevron сообщила о штатной работе «дочки» в Анголе на фоне утечки нефти в море

Chevron сообщила о штатной работе «дочки» в Анголе на фоне утечки нефти в мореИнцидент привел к загрязнению пляжей
Американская энергетическая компания Chevron сообщила о штатной работе дочерней компании Cabinda Gulf Oil (CABGOC) на фоне утечки нефти возле побережья Анголы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
«Сейчас проводится обследование объектов и трубопроводов, никаких отклонений пока не обнаружено», – говорится в сообщении.
Выброс, предварительно, составил примерно 4,8 барреля. В CABGOC помогают с очисткой пляжей в районе провинции Кабинда. Ожидается, что очистка будет завершена к 27 января.
24 января Bloomberg писал, что Cabinda Gulf Oil направила группу реагирования на места разлива нефти у побережья Анголы. Нефтяное пятно и мусор были обнаружены 21 января в доке в провинции Кабинда.
В национальном агентстве Анголы по нефти, газу и биотопливу заявляли, что оценивают воздействие разлива нефти на окружающую среду, уборка нефтепродуктов в этом районе продолжается.