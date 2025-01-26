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Chevron сообщила о штатной работе «дочки» в Анголе на фоне утечки нефти в море

Инцидент привел к загрязнению пляжей
Ведомости

Американская энергетическая компания Chevron сообщила о штатной работе дочерней компании Cabinda Gulf Oil (CABGOC) на фоне утечки нефти возле побережья Анголы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

«Сейчас проводится обследование объектов и трубопроводов, никаких отклонений пока не обнаружено», – говорится в сообщении.

Выброс, предварительно, составил примерно 4,8 барреля. В CABGOC помогают с очисткой пляжей в районе провинции Кабинда. Ожидается, что очистка будет завершена к 27 января.

24 января Bloomberg писал, что Cabinda Gulf Oil направила группу реагирования на места разлива нефти у побережья Анголы. Нефтяное пятно и мусор были обнаружены 21 января в доке в провинции Кабинда.

В национальном агентстве Анголы по нефти, газу и биотопливу заявляли, что оценивают воздействие разлива нефти на окружающую среду, уборка нефтепродуктов в этом районе продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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