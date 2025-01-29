Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ЕС предложил ввести поэтапный запрет на российский алюминий

Ведомости

Европейский союз предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет. По словам источников, эти планы потребуют поддержки со стороны всех стран – членов ЕС.

Призывы к ЕС запретить российский алюминий раздавались с 2022 г., поставки России в Европу снижались, поскольку производители искали альтернативных поставщиков. Однако некоторые покупатели и страны ЕС продолжают сопротивляться таким мерам, мотивируя это тем, что некоторые ключевые товары будет трудно заменить в полном объеме.

ЕС импортировал около 320 000 т некованого алюминия из России за первые 11 месяцев 2024 г., что составило 6% от общего объема импорта, согласно данным UN Comtrade.

В пакете, который был распространен среди государств-членов на этой неделе, также предлагаются санкции, которые отключат около 15 банков от банковской системы SWIFT, и меры, направленные против более чем 70 судов так называемого «теневого флота», участвующих в транспортировке российской нефти.

ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г. – в третью годовщину начала спецоперации на Украине, писала в декабре 2024 г. газета Welt am Sonntag. По данным СМИ, в пакет войдут экономические меры, а «мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных