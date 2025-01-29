ЕС предложил ввести поэтапный запрет на российский алюминий
Европейский союз предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет. По словам источников, эти планы потребуют поддержки со стороны всех стран – членов ЕС.
Призывы к ЕС запретить российский алюминий раздавались с 2022 г., поставки России в Европу снижались, поскольку производители искали альтернативных поставщиков. Однако некоторые покупатели и страны ЕС продолжают сопротивляться таким мерам, мотивируя это тем, что некоторые ключевые товары будет трудно заменить в полном объеме.
ЕС импортировал около 320 000 т некованого алюминия из России за первые 11 месяцев 2024 г., что составило 6% от общего объема импорта, согласно данным UN Comtrade.
В пакете, который был распространен среди государств-членов на этой неделе, также предлагаются санкции, которые отключат около 15 банков от банковской системы SWIFT, и меры, направленные против более чем 70 судов так называемого «теневого флота», участвующих в транспортировке российской нефти.
ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г. – в третью годовщину начала спецоперации на Украине, писала в декабре 2024 г. газета Welt am Sonntag. По данным СМИ, в пакет войдут экономические меры, а «мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне».