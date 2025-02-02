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FT: Гурьев подал заявление о банкротстве бизнесмена Горбачева

Ведомости

Бывший заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев-старший подал в лондонский суд иск о признании банкротом бизнесмена Александра Горбачева, сообщает Financial Times. Причиной стали неоплаченные судебные издержки Гурьева в размере $14,9 млн, связанные с отклоненным иском Горбачева о доле в компании.

В сентябре 2024 г. Высокий суд Лондона окончательно отклонил претензии бизнесмена, который требовал 24,75% акций «Фосагро», оцениваемых в сотни миллионов долларов. Суд счел аргументы Горбачева, основанные на устных договоренностях в лондонских пабах и саунах в середине 2000-х, не имеющими «фактической основы», а сам иск – «вымогательством».

Страховка Горбачева покрыла $12,4 млн из требуемой суммы, оставив за ним долг в $12,4 млн. Для взыскания средств Гурьеву, находящемуся под британскими санкциями с 2022 г., необходимо получить специальную лицензию через управление по финансовым санкциям минфина Великобритании. Адвокат Гурьева Дэниел Кэшман подчеркнул, что его клиент имеет право на «миллионы» в качестве компенсации за судебные издержки.

Конфликт сторон тянется с 1990-х: Горбачев утверждал, что участвовал в создании «Фосагро» на базе активов группы «Менатеп», однако Гурьев отрицал это. После уезда Горбачева из России в 2003 г. из-за дела ЮКОСа и получения убежища в Великобритании он попытался оспорить права на долю через кипрский суд в 2011 г., но проиграл. В 2019 г. спор переместился в Лондон, где итогом стал отказ в удовлетворении иска и текущее требование о банкротстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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