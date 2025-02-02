FT: Гурьев подал заявление о банкротстве бизнесмена Горбачева
Бывший заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев-старший подал в лондонский суд иск о признании банкротом бизнесмена Александра Горбачева, сообщает Financial Times. Причиной стали неоплаченные судебные издержки Гурьева в размере $14,9 млн, связанные с отклоненным иском Горбачева о доле в компании.
В сентябре 2024 г. Высокий суд Лондона окончательно отклонил претензии бизнесмена, который требовал 24,75% акций «Фосагро», оцениваемых в сотни миллионов долларов. Суд счел аргументы Горбачева, основанные на устных договоренностях в лондонских пабах и саунах в середине 2000-х, не имеющими «фактической основы», а сам иск – «вымогательством».
Страховка Горбачева покрыла $12,4 млн из требуемой суммы, оставив за ним долг в $12,4 млн. Для взыскания средств Гурьеву, находящемуся под британскими санкциями с 2022 г., необходимо получить специальную лицензию через управление по финансовым санкциям минфина Великобритании. Адвокат Гурьева Дэниел Кэшман подчеркнул, что его клиент имеет право на «миллионы» в качестве компенсации за судебные издержки.
Конфликт сторон тянется с 1990-х: Горбачев утверждал, что участвовал в создании «Фосагро» на базе активов группы «Менатеп», однако Гурьев отрицал это. После уезда Горбачева из России в 2003 г. из-за дела ЮКОСа и получения убежища в Великобритании он попытался оспорить права на долю через кипрский суд в 2011 г., но проиграл. В 2019 г. спор переместился в Лондон, где итогом стал отказ в удовлетворении иска и текущее требование о банкротстве.