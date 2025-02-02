FT: Гурьев подал заявление о банкротстве бизнесмена Горбачева

Конфликт сторон тянется с 1990-х: Горбачев утверждал, что участвовал в создании «Фосагро» на базе активов группы «Менатеп», однако Гурьев отрицал это. После уезда Горбачева из России в 2003 г. из-за дела ЮКОСа и получения убежища в Великобритании он попытался оспорить права на долю через кипрский суд в 2011 г., но проиграл. В 2019 г. спор переместился в Лондон, где итогом стал отказ в удовлетворении иска и текущее требование о банкротстве.