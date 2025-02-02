Суд постановил передать Росимуществу склады Raven Russia

В Raven Russia назвали решение незаконным и намерены его обжаловать. Суд проигнорировал доводы компании, отказал в удовлетворении ходатайств и провел заседание с «процессуальными нарушениями», говорится в ее заявлении. Там подчеркивается, что собственники активов не были привлечены к участию в процессе. При этом компания заверила, что продолжит выполнять обязательства перед арендаторами.