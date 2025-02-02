Суд постановил передать Росимуществу склады Raven Russia
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал 16 складских комплексов Raven Russia «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии», говорится в заявлении компании. Их передадут Росимуществу.
Арбитражный суд 31 января рассмотрел в закрытом режиме иск Генпрокуратуры о передаче государству 16 складских комплексов компании Raven Property Group (экс- Raven Russia), построенных и приобретенных с 2005 г. Суд признал их «транспортными терминалами естественной монополии», подлежащими изъятию в пользу Росимущества. Генпрокуратура просила признать ничтожным опционное соглашение от 17 марта 2022 г. Тогда совет директоров одобрил заключение соглашения о передаче бизнеса компании кипрской Prestino Investments, которой владеют и управляют российские менеджеры группы во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым.
В Raven Russia назвали решение незаконным и намерены его обжаловать. Суд проигнорировал доводы компании, отказал в удовлетворении ходатайств и провел заседание с «процессуальными нарушениями», говорится в ее заявлении. Там подчеркивается, что собственники активов не были привлечены к участию в процессе. При этом компания заверила, что продолжит выполнять обязательства перед арендаторами.
Raven Property Group является одним из крупнейших владельцев складов в России. Компания работает в стране с 2005 г., ее портфель состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продала бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).