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Суд постановил передать Росимуществу склады Raven Russia

Ведомости

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал 16 складских комплексов Raven Russia «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии», говорится в заявлении компании. Их передадут Росимуществу.

Арбитражный суд 31 января рассмотрел в закрытом режиме иск Генпрокуратуры о передаче государству 16 складских комплексов компании Raven Property Group (экс- Raven Russia), построенных и приобретенных с 2005 г. Суд признал их «транспортными терминалами естественной монополии», подлежащими изъятию в пользу Росимущества. Генпрокуратура просила признать ничтожным опционное соглашение от 17 марта 2022 г. Тогда совет директоров одобрил заключение соглашения о передаче бизнеса компании кипрской Prestino Investments, которой владеют и управляют российские менеджеры группы во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым.

В Raven Russia назвали решение незаконным и намерены его обжаловать. Суд проигнорировал доводы компании, отказал в удовлетворении ходатайств и провел заседание с «процессуальными нарушениями», говорится в ее заявлении. Там подчеркивается, что собственники активов не были привлечены к участию в процессе. При этом компания заверила, что продолжит выполнять обязательства перед арендаторами.

Raven Property Group является одним из крупнейших владельцев складов в России. Компания работает в стране с 2005 г., ее портфель состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м. Летом 2024 г. Raven Russia продала бизнес-центр «Примиум» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге площадью более 18 000 кв. м. Покупателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД2» (управляет ООО «Сбережения плюс»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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