Генпрокуратура потребовала передать компанию «Борец» в госсобственность

В иске Генпрокуратуры говорится, что Шабад, Штульберг и Невзлин, «создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту РФ [редомицилированой в САР Калининграда «Салтекор Инвестментс»], <…> обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции». Отмечено, что указанные лица живут в России и «следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения РФ путем причинения ущерба ее экономике». По данным ведомства, они выводят прибыль стратегических обществ за границу в обход ограничений, установленных президентом РФ для иностранных инвесторов указом от 5 марта 2022 г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».