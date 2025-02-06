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Генпрокуратура потребовала передать компанию «Борец» в госсобственность

Ведомости

Генпрокуратура России потребовала обратить в собственность государства 100% ООО «Производственная компания «Борец», являющегося основной структурой нефтесервисного холдинга «Борец». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иск ведомства в Арбитражный суд Калининграда.

Совладельцами холдинга в иске указаны подданный Великобритании Марк Шабад, гражданин Швеции Грегори Штульберг и бывший акционер «ЮКОСа» Леонид Невзлин (считается в России иноагентом). Согласно тексту искового заявления, они вывели холдинг из-под контроля государства и «удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством России о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов».

В иске Генпрокуратуры говорится, что Шабад, Штульберг и Невзлин, «создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту РФ [редомицилированой в САР Калининграда «Салтекор Инвестментс»], <…> обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции». Отмечено, что указанные лица живут в России и «следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения РФ путем причинения ущерба ее экономике». По данным ведомства, они выводят прибыль стратегических обществ за границу в обход ограничений, установленных президентом РФ для иностранных инвесторов указом от 5 марта 2022 г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

В конце 2003 г. Невзлин стал гражданином Израиля и переехал жить в эту страну. В августе 2008 г. он был заочно признан виновным в России в организации убийств и приговорен к пожизненному заключению. Невзлин выступал против спецоперации, а также поддерживал ВСУ. В июне 2023 г. Минюст внес его в реестр иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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