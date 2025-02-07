Комитет ГД поддержал сертификацию российских аналогов иностранных запчастей

Согласно заключению комитета, в настоящее время Воздушным кодексом РФ уже предусмотрена процедура обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов. В заключении комитет заявляет, что при подготовке законопроекта к принятию во втором чтении следует рассмотреть вопрос об установлении взаимосвязи между данной процедурой и одобрением на изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта.