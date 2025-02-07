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Комитет ГД поддержал сертификацию российских аналогов иностранных запчастей

Ведомости

Комитет Государственной думы (ГД) по транспорту поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который позволит Росавиации сертифицировать и одобрять производство альтернативных комплектующих для замещения импортных запчастей, следует из соответствующего документа.

Законопроект был внесен в палату в октябре 2024 г. Он подразумевает внесение изменений в ст. 37 Воздушного кодекса РФ (об отдельных вопросах изготовления и установки комплектующих изделий гражданских воздушных судов).

Согласно заключению комитета, в настоящее время Воздушным кодексом РФ уже предусмотрена процедура обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов. В заключении комитет заявляет, что при подготовке законопроекта к принятию во втором чтении следует рассмотреть вопрос об установлении взаимосвязи между данной процедурой и одобрением на изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта.

19 октября 2024 г. пять российских сенаторов внесли в Госдуму законопроект о поддержке отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), которые в условиях санкций необходимы для замещения оригинальных запчастей.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники. РМА-производители – это компании, которые сертифицированы авиационными властями для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов, необходимых для замещения оригинальных расходных частей.

Документ получил положительный отзыв правительства РФ. В кабмине его поддержали при условии, что документ будет доработан в части «правового режима предлагаемого механизма оформления одобрения на изготовление и установку комплектующих изделий и требований к их изготовителям, а также уточнения взаимосвязи процедуры одобрения комплектующих изделий с процедурой сертификации воздушных судов, двигателей, винтов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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