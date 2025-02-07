Комитет ГД поддержал сертификацию российских аналогов иностранных запчастей
Комитет Государственной думы (ГД) по транспорту поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который позволит Росавиации сертифицировать и одобрять производство альтернативных комплектующих для замещения импортных запчастей, следует из соответствующего документа.
Законопроект был внесен в палату в октябре 2024 г. Он подразумевает внесение изменений в ст. 37 Воздушного кодекса РФ (об отдельных вопросах изготовления и установки комплектующих изделий гражданских воздушных судов).
Согласно заключению комитета, в настоящее время Воздушным кодексом РФ уже предусмотрена процедура обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов. В заключении комитет заявляет, что при подготовке законопроекта к принятию во втором чтении следует рассмотреть вопрос об установлении взаимосвязи между данной процедурой и одобрением на изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта.
19 октября 2024 г. пять российских сенаторов внесли в Госдуму законопроект о поддержке отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), которые в условиях санкций необходимы для замещения оригинальных запчастей.
В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники. РМА-производители – это компании, которые сертифицированы авиационными властями для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов, необходимых для замещения оригинальных расходных частей.
Документ получил положительный отзыв правительства РФ. В кабмине его поддержали при условии, что документ будет доработан в части «правового режима предлагаемого механизма оформления одобрения на изготовление и установку комплектующих изделий и требований к их изготовителям, а также уточнения взаимосвязи процедуры одобрения комплектующих изделий с процедурой сертификации воздушных судов, двигателей, винтов».