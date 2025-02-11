В России выросло производство йогуртов
По итогам 2024 г. объем выпуска йогуртов в России составил 791 000 т, что на 7% больше показателя 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минсельхоза.
За тот же период было произведено около 6,1 млн т питьевого молока (+5%), 362 000 т сливок (+15%), 841 000 т сыров (+5%). Растет в России также выпуск творога и мороженого – на 17% до 600 000 т и на 5% до 474 500 т соответственно. Производство кисломолочных продуктов, по данным Минсельхоза, в годовом выражении увеличилось на 3% до 2,7 млн т.
Во всех категориях предприятий АПК в прошлом году было произведено 34,1 млн т сырого молока, что на 0,8% больше показателя годом ранее, следует из предварительных данных ведомства. Росту производства продукции переработки, по словам представителя министерства, способствует увеличение сырьевой базы, в том числе за счет реализации крупных инвестпроектов.
Молочная отрасль – ключевая отрасль, исходя из размера поддержки со стороны государства и различных программ. Объем господдержки в прошлом году вырос по сравнению с 2023 г. почти в 1,5 раза до более 80 млрд руб., говорил 22 января вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарном заседании XVI съезда Национального союза производителей молока.