В России выросло производство йогуртов

За тот же период было произведено около 6,1 млн т питьевого молока (+5%), 362 000 т сливок (+15%), 841 000 т сыров (+5%). Растет в России также выпуск творога и мороженого – на 17% до 600 000 т и на 5% до 474 500 т соответственно. Производство кисломолочных продуктов, по данным Минсельхоза, в годовом выражении увеличилось на 3% до 2,7 млн т.