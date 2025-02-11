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В России выросло производство йогуртов

Ведомости

По итогам 2024 г. объем выпуска йогуртов в России составил 791 000 т, что на 7% больше показателя 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минсельхоза.

За тот же период было произведено около 6,1 млн т питьевого молока (+5%), 362 000 т сливок (+15%), 841 000 т сыров (+5%). Растет в России также выпуск творога и мороженого – на 17% до 600 000 т и на 5% до 474 500 т соответственно. Производство кисломолочных продуктов, по данным Минсельхоза, в годовом выражении увеличилось на 3% до 2,7 млн т.

Во всех категориях предприятий АПК в прошлом году было произведено 34,1 млн т сырого молока, что на 0,8% больше показателя годом ранее, следует из предварительных данных ведомства. Росту производства продукции переработки, по словам представителя министерства, способствует увеличение сырьевой базы, в том числе за счет реализации крупных инвестпроектов.

Молочная отрасль – ключевая отрасль, исходя из размера поддержки со стороны государства и различных программ. Объем господдержки в прошлом году вырос по сравнению с 2023 г. почти в 1,5 раза до более 80 млрд руб., говорил 22 января вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарном заседании XVI съезда Национального союза производителей молока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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