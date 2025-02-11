Wildberries запускает сервис страхования для продавцов

Кроме того, сервис позволит застраховать товары от повреждения и утраты при транспортировке со склада WB до пункта выдачи заказов (ПВЗ). Максимальная сумма выплат за один товар составил 50 000 руб., но не более 100 000 руб. за все товары по каждому страховому случаю.