Wildberries запускает сервис страхования для продавцов
Маркетплейс Wildberries запускает страховой сервис для продавцов – он позволит покрыть затраты на возврат товаров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу WB.
Сервис запущен в тестовом режиме совместно с компаниями «Альфастрахование», «Цунами» и Zunami One. На начальном этапе страховой тариф составит 1,4% от стоимости застрахованных товаров. При возврате товара максимальная компенсация затрат на транспортировку достигает 5000 руб. для каждого товара.
Кроме того, сервис позволит застраховать товары от повреждения и утраты при транспортировке со склада WB до пункта выдачи заказов (ПВЗ). Максимальная сумма выплат за один товар составил 50 000 руб., но не более 100 000 руб. за все товары по каждому страховому случаю.
5 февраля основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Wildberries и Russ (компания РВБ) начали создание образовательной платформы. Кроме того, РВБ начали разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что станет аналогом МВА (Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров) для предпринимателей.
«Ведомости» со ссылкой на опрос агентства «РБК Исследования рынков» 7 февраля писали, что Wildberries занял третье место в рейтинге интернет-платформ для запуска собственного дела онлайн. На первом месте оказался «Авито» (31% респондентов), на втором – Ozon (21%). В топ-5 платформ для онлайн-предпринимательства также вошли «В контакте» и Telegram – за обе соцсети проголосовали примерно по 6% участников опроса.