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Wildberries запускает сервис страхования для продавцов

Ведомости

Маркетплейс Wildberries запускает страховой сервис для продавцов – он позволит покрыть затраты на возврат товаров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу WB.

Сервис запущен в тестовом режиме совместно с компаниями «Альфастрахование», «Цунами» и Zunami One. На начальном этапе страховой тариф составит 1,4% от стоимости застрахованных товаров. При возврате товара максимальная компенсация затрат на транспортировку достигает 5000 руб. для каждого товара.

Кроме того, сервис позволит застраховать товары от повреждения и утраты при транспортировке со склада WB до пункта выдачи заказов (ПВЗ). Максимальная сумма выплат за один товар составил 50 000 руб., но не более 100 000 руб. за все товары по каждому страховому случаю.

5 февраля основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Wildberries и Russ (компания РВБ) начали создание образовательной платформы. Кроме того, РВБ начали разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что станет аналогом МВА (Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров) для предпринимателей.

«Ведомости» со ссылкой на опрос агентства «РБК Исследования рынков» 7 февраля писали, что Wildberries занял третье место в рейтинге интернет-платформ для запуска собственного дела онлайн. На первом месте оказался «Авито» (31% респондентов), на втором – Ozon (21%). В топ-5 платформ для онлайн-предпринимательства также вошли «В контакте» и Telegram – за обе соцсети проголосовали примерно по 6% участников опроса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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