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Wildberries создает образовательную платформу для подготовки IT-кадров

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Wildberries и Russ (компания РВБ) начали создание образовательной платформы, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.

«Сегодня я очень рада объявить о том, что мы начали создание нашей собственной образовательной платформы! Ключевые направления – это, конечно же, развитие предпринимательства, подготовка IT-кадров, обучение сотрудников и исполнителей, а также подготовка цифровых сервисов для онлайн-образования», – написала она в Telegram.

Кроме того, РВБ начали разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что станет аналогом МВА (Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров) для предпринимателей.

Директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль в интервью «Газете.ру» заявил, что компания уже запустила ряд проектов для поддержки и развития профессиональных сообществ. По его словам, образовательная платформа является «следующим эволюционным шагом, который позволит объединить уже существующие программы».

В сентябре 2024 г. глава маркетплейса анонсировала появление услуг в Wildberries. По ее словам, сейчас площадка в основном используется для продажи товаров, в будущем ожидается и возможность оказания услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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