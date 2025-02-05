Wildberries создает образовательную платформу для подготовки IT-кадров
Wildberries и Russ (компания РВБ) начали создание образовательной платформы, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.
«Сегодня я очень рада объявить о том, что мы начали создание нашей собственной образовательной платформы! Ключевые направления – это, конечно же, развитие предпринимательства, подготовка IT-кадров, обучение сотрудников и исполнителей, а также подготовка цифровых сервисов для онлайн-образования», – написала она в Telegram.
Кроме того, РВБ начали разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что станет аналогом МВА (Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров) для предпринимателей.
Директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль в интервью «Газете.ру» заявил, что компания уже запустила ряд проектов для поддержки и развития профессиональных сообществ. По его словам, образовательная платформа является «следующим эволюционным шагом, который позволит объединить уже существующие программы».
В сентябре 2024 г. глава маркетплейса анонсировала появление услуг в Wildberries. По ее словам, сейчас площадка в основном используется для продажи товаров, в будущем ожидается и возможность оказания услуг.