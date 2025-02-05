Wildberries создает образовательную платформу для подготовки IT-кадров

«Сегодня я очень рада объявить о том, что мы начали создание нашей собственной образовательной платформы! Ключевые направления – это, конечно же, развитие предпринимательства, подготовка IT-кадров, обучение сотрудников и исполнителей, а также подготовка цифровых сервисов для онлайн-образования», – написала она в Telegram.