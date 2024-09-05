Бакальчук анонсировала появление услуг на Wildberries
На маркетплейсе Wildberries в скором времени появятся услуги. Об этом заявила основатель компании Татьяна Бакальчук во время выступления на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров – пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», – отметила она.
Бакальчук призналась, что ей никогда не нравилось слово «маркетплейс», изначально компания себя так не называла. Но сейчас Wildberries стал цифровой платформой, «на которой встречаются интересы всех участников».
В декабре 2022 г. Wildberries начал предоставлять сопутствующие услуги, такое предложение появилось в карточках некоторых товаров. Первыми крупными партнерами Wildberries стали российский сервисный центр «А-айсберг» и крупный сервис «Руки».
В «А-айсберге» сообщили «Ведомостям», что компания размещает свои предложения по установке, ремонту и обслуживанию холодильников, стиральных машин, кухонных плит, телевизоров, компьютеров и др., а также по сантехническим и электротехническим работам. Представитель сервиса «Руки» отметил, что пилотный проект запущен пока на ограниченное число услуг: установку сантехники, сборку мебели и кухонь, монтаж дверей и т. д.
В середине июня Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
Отмечалось, что платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан к реализации на территории России, стран СНГ, а также в странах глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).