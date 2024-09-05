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Бакальчук анонсировала появление услуг на Wildberries

Ведомости

На маркетплейсе Wildberries в скором времени появятся услуги. Об этом заявила основатель компании Татьяна Бакальчук во время выступления на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров – пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», – отметила она.

Бакальчук призналась, что ей никогда не нравилось слово «маркетплейс», изначально компания себя так не называла. Но сейчас Wildberries стал цифровой платформой, «на которой встречаются интересы всех участников».

В декабре 2022 г. Wildberries начал предоставлять сопутствующие услуги, такое предложение появилось в карточках некоторых товаров. Первыми крупными партнерами Wildberries стали российский сервисный центр «А-айсберг» и крупный сервис «Руки». 

В «А-айсберге» сообщили «Ведомостям», что компания размещает свои предложения по установке, ремонту и обслуживанию холодильников, стиральных машин, кухонных плит, телевизоров, компьютеров и др., а также по сантехническим и электротехническим работам. Представитель сервиса «Руки» отметил, что пилотный проект запущен пока на ограниченное число услуг: установку сантехники, сборку мебели и кухонь, монтаж дверей и т. д. 

В середине июня Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).

Отмечалось, что платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан к реализации на территории России, стран СНГ, а также в странах глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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