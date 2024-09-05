Бакальчук анонсировала появление услуг на Wildberries

«Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров – пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», – отметила она.