Маркетплейс Wildberries начинает предоставлять сопутствующие услуги

Wildberries начинает развивать свой маркетплейс услуг: в карточках некоторых товаров уже добавилось предложение сопутствующих сервисов в виде рекомендаций. Например, при покупке люстры можно заказать ее сборку и установку, а в карточке розеток предлагается замена старых электроприборов на новые. Представитель Wildberries подтвердил, что такие сервисы появились на маркетплейсе несколько дней назад. По его словам, ими можно воспользоваться как при приобретении крупногабаритных товаров или различной бытовой техники, так и в качестве отдельной услуги.