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Маркетплейс Wildberries начинает предоставлять сопутствующие услуги

Но их некачественное исполнение несет потенциальные риски для компании, предупреждают эксперты
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Wildberries начинает развивать свой маркетплейс услуг: в карточках некоторых товаров уже добавилось предложение сопутствующих сервисов в виде рекомендаций. Например, при покупке люстры можно заказать ее сборку и установку, а в карточке розеток предлагается замена старых электроприборов на новые. Представитель Wildberries подтвердил, что такие сервисы появились на маркетплейсе несколько дней назад. По его словам, ими можно воспользоваться как при приобретении крупногабаритных товаров или различной бытовой техники, так и в качестве отдельной услуги.

Первыми крупными партнерами Wildberries уже стали российский сервисный центр «А-айсберг» и крупный сервис «Руки», говорит представитель маркетплейса. В обеих компаниях эту информацию подтвердили. Представитель «А-айсберга» говорит, что компания размещает свои предложения на услуги по установке, ремонту и обслуживанию холодильников, стиральных машин, кухонных плит, телевизоров, компьютеров и проч. Также сервисный центр предлагает через Wildberries выполнить сантехнические и электротехнические работы. Представитель сервиса «Руки» отметил, что пилотный проект запущен пока на ограниченное число услуг: установку сантехники, сборку мебели и кухонь, монтаж дверей и т. д. Пока сами сервисы доступны только жителям крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных