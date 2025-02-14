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Роспотребнадзор начал проверку из-за зефира с металлом во «Вкусвилле»

Ведомости

Роспотребнадзор Москвы начал расследование из-за зефира с металлической стружкой, купленного в одном из магазинов «Вкусвилла». Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным санврачей, покупатель пожаловался на металлическую стружку в кофейном зефире в белом шоколаде. Сладость была произведена ульяновской компанией «Миэнджел», а куплена в магазине на улице Беломорской в столице. Во время выезда на полке там обнаружили еще четыре упаковки зефира той же партии.

«Реализация продукции в магазине приостановлена», – отметили в ведомстве.

Столичный Роспотребнадзор направил во «Вкусвилл» запрос на предоставление пояснений и допматериалов, которые помогут предотвратить продажу, предположительно, недоброкачественной продукции.

12 октября в Telegram-канале Mash публиковали информацию от подписчика и отзывы в приложении «Вкусвилла» о том, что сотни людей столкнулись с проблемами после употребления зефира «Классический» от компании «Сокол». Они жаловались на боли в животе и диарею. Предполагали, что такую реакцию мог вызвать подсластитель мальтит. Во «Вкусвилле» после этого опровергли сообщения об отравлениях зефиром.

24 октября Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол» из-за жалоб на зефир. Сообщалось, что там выявили нарушения санитарных норм и правил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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