Роспотребнадзор начал проверку из-за зефира с металлом во «Вкусвилле»
Роспотребнадзор Москвы начал расследование из-за зефира с металлической стружкой, купленного в одном из магазинов «Вкусвилла». Об этом сообщили на сайте ведомства.
По данным санврачей, покупатель пожаловался на металлическую стружку в кофейном зефире в белом шоколаде. Сладость была произведена ульяновской компанией «Миэнджел», а куплена в магазине на улице Беломорской в столице. Во время выезда на полке там обнаружили еще четыре упаковки зефира той же партии.
«Реализация продукции в магазине приостановлена», – отметили в ведомстве.
Столичный Роспотребнадзор направил во «Вкусвилл» запрос на предоставление пояснений и допматериалов, которые помогут предотвратить продажу, предположительно, недоброкачественной продукции.
12 октября в Telegram-канале Mash публиковали информацию от подписчика и отзывы в приложении «Вкусвилла» о том, что сотни людей столкнулись с проблемами после употребления зефира «Классический» от компании «Сокол». Они жаловались на боли в животе и диарею. Предполагали, что такую реакцию мог вызвать подсластитель мальтит. Во «Вкусвилле» после этого опровергли сообщения об отравлениях зефиром.
24 октября Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол» из-за жалоб на зефир. Сообщалось, что там выявили нарушения санитарных норм и правил.