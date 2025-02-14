Роспотребнадзор начал проверку из-за зефира с металлом во «Вкусвилле»

12 октября в Telegram-канале Mash публиковали информацию от подписчика и отзывы в приложении «Вкусвилла» о том, что сотни людей столкнулись с проблемами после употребления зефира «Классический» от компании «Сокол». Они жаловались на боли в животе и диарею. Предполагали, что такую реакцию мог вызвать подсластитель мальтит. Во «Вкусвилле» после этого опровергли сообщения об отравлениях зефиром.