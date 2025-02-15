Песков заявил об отсутствии сигналов от бизнеса Запада о желании вернуться в РФ

12 февраля состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. После этого южнокорейское издание Hankyung сообщило, что Hyundai Motor после переговоров лидеров двух стран рассматривает возвращение на рынок России. Производитель, как отмечалось в публикации, продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.