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Песков заявил об отсутствии сигналов от бизнеса Запада о желании вернуться в РФ

Ведомости

Кремль пока не получал сигналов о желании бизнеса из западных стран, а также Южной Кореи и Японии возобновить работу в России, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Не получали [сигналов]», – ответил он на вопрос агентства.

12 февраля состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. После этого южнокорейское издание Hankyung сообщило, что Hyundai Motor после переговоров лидеров двух стран рассматривает возвращение на рынок России. Производитель, как отмечалось в публикации, продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.

15 февраля стало известно о проходящих в частном порядке переговорах о возвращении в Россию брендов испанской группы Inditex идут в частном порядке. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Он указал, что возвращение может быть сложным, а в наиболее выигрышном положении находятся бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки «наследников» (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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