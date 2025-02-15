Песков заявил об отсутствии сигналов от бизнеса Запада о желании вернуться в РФ
Кремль пока не получал сигналов о желании бизнеса из западных стран, а также Южной Кореи и Японии возобновить работу в России, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Не получали [сигналов]», – ответил он на вопрос агентства.
12 февраля состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. После этого южнокорейское издание Hankyung сообщило, что Hyundai Motor после переговоров лидеров двух стран рассматривает возвращение на рынок России. Производитель, как отмечалось в публикации, продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.
15 февраля стало известно о проходящих в частном порядке переговорах о возвращении в Россию брендов испанской группы Inditex идут в частном порядке. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Он указал, что возвращение может быть сложным, а в наиболее выигрышном положении находятся бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки «наследников» (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах.