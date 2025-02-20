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В Москве приостановили работу двух магазинов сети «Светофор»

Ведомости

Судебные приставы приостановили работу двух продуктовых магазинов с низкими ценами на западе Москвы после выявления нарушений в их работе. Об этом сообщило главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Москве.

ТАСС пишет, что речь идет о точках торговой сети «Светофор». Сотрудники столичного Роспотребнадзора провели внеплановые проверки сети магазинов, по итогам которых были выявлены многочисленные нарушения законодательства. В частности, отсутствовала маркировка изготовителя, реализовывались продукты с истекшим сроком годности и др.

Суд признал организацию виновной по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил) и приостановил деятельность торговых точек на 60 суток.

20 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился к Федеральной антимонопольной службе России с просьбой проверить «Светофор» в связи с жалобами на невыгодные условия для поставщиков. Он также указал на случаи продажи в магазинах сети фальсифицированной продукции. Служба уже поручила своим территориальным органам начать проверку.

30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорил, что примерно половина исков Роспотребнадзора по розничным сетям касается торговых точек «Светофора». Он упомянул связанные с ними иски о нарушениях закона о торговле и законодательства о возврате товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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