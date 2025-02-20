В Москве приостановили работу двух магазинов сети «Светофор»
Судебные приставы приостановили работу двух продуктовых магазинов с низкими ценами на западе Москвы после выявления нарушений в их работе. Об этом сообщило главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Москве.
ТАСС пишет, что речь идет о точках торговой сети «Светофор». Сотрудники столичного Роспотребнадзора провели внеплановые проверки сети магазинов, по итогам которых были выявлены многочисленные нарушения законодательства. В частности, отсутствовала маркировка изготовителя, реализовывались продукты с истекшим сроком годности и др.
Суд признал организацию виновной по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил) и приостановил деятельность торговых точек на 60 суток.
20 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился к Федеральной антимонопольной службе России с просьбой проверить «Светофор» в связи с жалобами на невыгодные условия для поставщиков. Он также указал на случаи продажи в магазинах сети фальсифицированной продукции. Служба уже поручила своим территориальным органам начать проверку.
30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорил, что примерно половина исков Роспотребнадзора по розничным сетям касается торговых точек «Светофора». Он упомянул связанные с ними иски о нарушениях закона о торговле и законодательства о возврате товаров.