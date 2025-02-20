В Москве приостановили работу двух магазинов сети «Светофор»

20 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился к Федеральной антимонопольной службе России с просьбой проверить «Светофор» в связи с жалобами на невыгодные условия для поставщиков. Он также указал на случаи продажи в магазинах сети фальсифицированной продукции. Служба уже поручила своим территориальным органам начать проверку.