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ФАС согласовала приобретение «Риглой» аптечных сетей в 10 регионах РФ

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение ООО «Ригла» ряда аптечных сетей в регионах России, сообщили «Ведомостям» в службе.

ФАС сообщает, что ведомство рассмотрело ходатайство ООО «Ригла» о приобретении 32 организаций, которые реализуют лекарственные препараты, в Республиках Бурятия и Саха, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и Еврейской автономной области.

Ожидается, что после совершения сделок «Ригла» займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области, сообщили в ФАС. В связи с этим ведомство согласовало ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в этих регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.

Для поддержки потребителей «Ригле» необходимо будет обеспечить реализацию не менее двух торговых наименований препаратов в рамках каждого международного непатентованного наименования, включенного в минимальный ассортимент необходимых для оказания медицинской помощи лекарственных препаратов на территориях субъектов, где компания займет доминирующую позицию.

В случае направления предложений о пролонгации или заключении договора на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий «Ригле» необходимо будет принимать решение на недискриминационных условиях для поддержки поставщиков.

ФАС заявляет, что проконтролирует исполнение организацией выданных предписаний. В случае если они не будут исполнены, служба имеет право обратиться с иском в суд для признания сделок недействительными.

«Ригла» создана в 2001 г., объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Ее точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2023 г. выручка «Риглы» составила 153,4 млрд руб. С этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.

5 декабря 2024 г. стало известно, что «Ригла» завершила сделку по покупке около половины бизнеса сети «Аптека со склада» в Поволжье. «Ригла» заключила сделку по приобретению у ГК «Фармсклад» 47 аптек сети «Аптека со склада» в Саратовской области (37 аптек) и Волгограде (10 аптек). Эти точки уже переименованы в «Здравсити».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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