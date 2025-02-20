ФАС согласовала приобретение «Риглой» аптечных сетей в 10 регионах РФ

Ожидается, что после совершения сделок «Ригла» займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области, сообщили в ФАС. В связи с этим ведомство согласовало ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в этих регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.