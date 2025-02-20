ФАС согласовала приобретение «Риглой» аптечных сетей в 10 регионах РФ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение ООО «Ригла» ряда аптечных сетей в регионах России, сообщили «Ведомостям» в службе.
ФАС сообщает, что ведомство рассмотрело ходатайство ООО «Ригла» о приобретении 32 организаций, которые реализуют лекарственные препараты, в Республиках Бурятия и Саха, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и Еврейской автономной области.
Ожидается, что после совершения сделок «Ригла» займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области, сообщили в ФАС. В связи с этим ведомство согласовало ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в этих регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.
Для поддержки потребителей «Ригле» необходимо будет обеспечить реализацию не менее двух торговых наименований препаратов в рамках каждого международного непатентованного наименования, включенного в минимальный ассортимент необходимых для оказания медицинской помощи лекарственных препаратов на территориях субъектов, где компания займет доминирующую позицию.
В случае направления предложений о пролонгации или заключении договора на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий «Ригле» необходимо будет принимать решение на недискриминационных условиях для поддержки поставщиков.
ФАС заявляет, что проконтролирует исполнение организацией выданных предписаний. В случае если они не будут исполнены, служба имеет право обратиться с иском в суд для признания сделок недействительными.
«Ригла» создана в 2001 г., объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Ее точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2023 г. выручка «Риглы» составила 153,4 млрд руб. С этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.
5 декабря 2024 г. стало известно, что «Ригла» завершила сделку по покупке около половины бизнеса сети «Аптека со склада» в Поволжье. «Ригла» заключила сделку по приобретению у ГК «Фармсклад» 47 аптек сети «Аптека со склада» в Саратовской области (37 аптек) и Волгограде (10 аптек). Эти точки уже переименованы в «Здравсити».