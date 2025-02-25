Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в 1,9 раза в марте

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте составит 9333,2 руб. за 1 т, что в 1,9 раза меньше, чем в феврале, когда эта цифра составляла 17 786 руб. за 1 т. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.