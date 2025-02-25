Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в 1,9 раза в марте
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте составит 9333,2 руб. за 1 т, что в 1,9 раза меньше, чем в феврале, когда эта цифра составляла 17 786 руб. за 1 т. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.
Индикативные цены на подсолнечное масло на март составили $1065,1 за 1 т (месяц назад цена составляла $1068,5).
В августе 2024 г. эти пошлины были продлены сразу на два года – до 1 сентября 2026 г.
С 19 февраля ставка пошлины на экспорт пшеницы из России снизилась на 8,7% до 3636,3 руб. за 1 т. Ранее эта сумма составляла 3984,2 руб.
Пошлина на ячмень снизится до 2202,4 руб. с 3062,3 руб. за 1 т, на кукурузу – до 3373,3 руб. с 3710,2 руб.