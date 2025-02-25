Стоимость электричества в Прибалтике растет после отключения от БРЭЛЛ
Стоимость электричества на бирже в Прибалтике растет после отключения от энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия). Об этом пишет эстонская ERR.
25 февраля среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13,1 цента за кВт\ч – это на 4,5% больше, чем днем ранее. «На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составляла почти 14 центов за кВт\ч – это почти в четыре раза выше тарифа в финской ценовой зоне», – отмечается в материале.
8 февраля энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы. Эстонская энергетическая компания Elering на следующий день сообщила о планах завершить процесс синхронизации с континентальной Европой. О присоединении балтийских стран к европейской системе электросетей объявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, назвав это шагом для повышения независимости республики.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 9 февраля назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отключение Прибалтики от энергетического кольца БРЭЛЛ служит продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран и народов.