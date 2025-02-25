Стоимость электричества в Прибалтике растет после отключения от БРЭЛЛ

25 февраля среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13,1 цента за кВт\ч – это на 4,5% больше, чем днем ранее. «На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составляла почти 14 центов за кВт\ч – это почти в четыре раза выше тарифа в финской ценовой зоне», – отмечается в материале.