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Стоимость электричества в Прибалтике растет после отключения от БРЭЛЛ

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Стоимость электричества на бирже в Прибалтике растет после отключения от энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия). Об этом пишет эстонская ERR.

25 февраля среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13,1 цента за кВт\ч – это на 4,5% больше, чем днем ранее. «На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составляла почти 14 центов за кВт\ч – это почти в четыре раза выше тарифа в финской ценовой зоне», – отмечается в материале.

8 февраля энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии отключились от российской единой электроэнергетической системы. Эстонская энергетическая компания Elering на следующий день сообщила о планах завершить процесс синхронизации с континентальной Европой. О присоединении балтийских стран к европейской системе электросетей объявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, назвав это шагом для повышения независимости республики.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 9 февраля назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отключение Прибалтики от энергетического кольца БРЭЛЛ служит продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран и народов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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