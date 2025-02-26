Уход Vinci с российского рынка не повлияет на работу «Автодора»

На начальном этапе создания сети скоростных дорог сотрудничество с иностранными компаниями дало возможность использовать их опыт как в строительстве, так и в эксплуатации платных автомагистралей. В настоящее время эта работа выполняется российскими специалистами, рассказали в «Автодоре».