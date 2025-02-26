Уход Vinci с российского рынка не повлияет на работу «Автодора»
Уход французского инфраструктурного холдинга Vinci S.A. с российского рынка не повлияет на деятельность «Автодора», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В «Автодоре» связали уход холдинга с российского рынка с санкционной политикой Европейского союза (ЕС). «Уход компании Vinci <...> не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность госкомпании "Автодор"», – уточнили в компании.
На начальном этапе создания сети скоростных дорог сотрудничество с иностранными компаниями дало возможность использовать их опыт как в строительстве, так и в эксплуатации платных автомагистралей. В настоящее время эта работа выполняется российскими специалистами, рассказали в «Автодоре».