Кондитеры повысили отпускные цены на сладости в феврале
Производители кондитерских изделий «Нева», «Микаелло» и «Сладкая слобода» повысили отпускные цены на свою продукцию в феврале, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на их письма ритейлерам.
Фабрика «Сладкая слобода», выпускающая печенье, скорректировала цены на 6-5%, производитель фруктов и орехов в шоколаде «Микаелло» – на 5–10%. По данным издания, причиной роста цен на кондитерские изделия стало увеличение затрат производителей на приобретение сырья.
По информации, указанной в обращении «Невы», цены на яблочное пюре для приготовления зефира выросли на 96% для производителей по результатам 2024 г., стоимость арахиса увеличилась на 50%, а изюма – на 35%. Какао-порошок стал дороже более чем в три раза. Цены на заменитель какао-масла выросли на 32%, на ароматизаторы и красители – на 25%. Пектин подорожал на 23,8%. Кроме того, производители сладостей сталкиваются с ростом транспортных тарифов и потребностью в повышении зарплат сотрудникам. «Сладкая слобода» при этом указала на рост стоимости муки (15%), растительных жиров (40–70%), меланжа (1,5 раза). По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, рост стоимости сырья и логистики поставок, а также увеличение кредитной нагрузки оказывают значительное влияние на себестоимость продукции.
Торговые сети также были ознакомлены с информацией о том, что планируется снизить вес части ассортимента плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение». В среднем, снижение ожидается в диапазоне от 10% до 33%.
20 февраля два источника «Ведомостей», близких к разным торговым сетям, сообщили, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении отпускных цен на 10–12% с 1 марта. В числе причин подорожания производители, в частности, назвали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и др. На следующий день в Минсельхозе России заявили, что ситуация на рынке хлеба стабильна, а рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и прочие расходы.