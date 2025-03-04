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Кондитеры повысили отпускные цены на сладости в феврале

Ведомости

Производители кондитерских изделий «Нева», «Микаелло» и «Сладкая слобода» повысили отпускные цены на свою продукцию в феврале, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на их письма ритейлерам.

Фабрика «Сладкая слобода», выпускающая печенье, скорректировала цены на 6-5%, производитель фруктов и орехов в шоколаде «Микаелло» – на 5–10%. По данным издания, причиной роста цен на кондитерские изделия стало увеличение затрат производителей на приобретение сырья.

По информации, указанной в обращении «Невы», цены на яблочное пюре для приготовления зефира выросли на 96% для производителей по результатам 2024 г., стоимость арахиса увеличилась на 50%, а изюма – на 35%. Какао-порошок стал дороже более чем в три раза. Цены на заменитель какао-масла выросли на 32%, на ароматизаторы и красители – на 25%. Пектин подорожал на 23,8%. Кроме того, производители сладостей сталкиваются с ростом транспортных тарифов и потребностью в повышении зарплат сотрудникам. «Сладкая слобода» при этом указала на рост стоимости муки (15%),  растительных жиров (40–70%), меланжа (1,5 раза). По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, рост стоимости сырья и логистики поставок, а также увеличение кредитной нагрузки оказывают значительное влияние на себестоимость продукции.

Торговые сети также  были ознакомлены с информацией о том, что планируется снизить вес части ассортимента плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение». В среднем, снижение ожидается в диапазоне от 10% до 33%.

20 февраля два источника «Ведомостей», близких к разным торговым сетям, сообщили, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении отпускных цен на 10–12% с 1 марта. В числе причин подорожания производители, в частности, назвали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и др. На следующий день в Минсельхозе России заявили, что ситуация на рынке хлеба стабильна, а рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и прочие расходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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