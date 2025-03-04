Кондитеры повысили отпускные цены на сладости в феврале

По информации, указанной в обращении «Невы», цены на яблочное пюре для приготовления зефира выросли на 96% для производителей по результатам 2024 г., стоимость арахиса увеличилась на 50%, а изюма – на 35%. Какао-порошок стал дороже более чем в три раза. Цены на заменитель какао-масла выросли на 32%, на ароматизаторы и красители – на 25%. Пектин подорожал на 23,8%. Кроме того, производители сладостей сталкиваются с ростом транспортных тарифов и потребностью в повышении зарплат сотрудникам. «Сладкая слобода» при этом указала на рост стоимости муки (15%), растительных жиров (40–70%), меланжа (1,5 раза). По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, рост стоимости сырья и логистики поставок, а также увеличение кредитной нагрузки оказывают значительное влияние на себестоимость продукции.