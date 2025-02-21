Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлебобулочных изделий
Ситуация на рынке хлеба стабильна, рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и прочие расходы. Об этом сообщили журналистам в Минсельхозе России.
По данным ведомства, в 2024 г. произведено около 6,3 млн т хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7900 т больше, чем в 2023 г. По состоянию на 12 февраля 2025 г. стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по России составляет 68,4 руб. за 1 кг, хлеба из ржано-пшеничной муки – 61,6 руб. за 1 кг.
«Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно», – уточнили в Минсельхозе (цитата по ТАСС).
Там также указали на стабильную ценовую динамику и на рынке пшеничной муки, которая является одной из ключевых составляющих себестоимости производства хлеба.
20 февраля два источника «Ведомостей», близких к разным торговым сетям, заявили, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10–12%. Названия компаний, приславших уведомления, собеседники не уточнили. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе назвали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и др.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев уточнил, что уведомления производителей находятся на рассмотрении у ритейлеров. По его словам, в случае объективных причин увеличения закупочной стоимости индексация происходит «плавно и постепенно», в частности, благодаря сдерживанию наценок на наиболее востребованные социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей. Средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 г. была на уровне 5–7%.