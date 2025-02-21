Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлебобулочных изделий

По данным ведомства, в 2024 г. произведено около 6,3 млн т хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7900 т больше, чем в 2023 г. По состоянию на 12 февраля 2025 г. стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по России составляет 68,4 руб. за 1 кг, хлеба из ржано-пшеничной муки – 61,6 руб. за 1 кг.