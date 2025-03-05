Выручка HeadHunter в 2024 году по МСФО выросла на 34%

Во II квартале 2024 г. HeadHunter нарастил выручку на 39,6% по сравнению с предыдущим годом до 9,82 млрд руб. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 58,2%. Годом ранее за аналогичный период она была на уровне 58,7%. В I квартале этого года чистая прибыль сервиса выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб. За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,16 млрд руб. Выручка в январе – марте увеличилась на 55,4% до 8,6 млрд руб.