Выручка HeadHunter в 2024 году по МСФО выросла на 34%
По итогам 2024 г. выручка HeadHunter по МСФО увеличилась на 34% и составила 39,6 млрд руб., говорится в отчете компании. Скорректированный показатель EBITDA достиг 23,2 млрд руб., что соответствует 58,6% от выручки.
Число платящих клиентов компании выросло на 3,5%, достигнув 623 000. В IV квартале 2024 г. выручка компании увеличилась на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 10,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA за этот период составил 5,54 млрд руб., что соответствует 53,1% от выручки. Скорректированная чистая прибыль за квартал выросла на 97,4%, достигнув 6,6 млрд руб. Компания объяснила рост увеличением выручки, доходов от процентов по депозитам и снижением налоговых расходов благодаря льготной ставке для IT-компаний.
Генеральный директор Дмитрий Сергиенков назвал прошлый год успешным для компании и отметил рост инвестиций в HR-сектор. В числе ключевых событий он выделил выплату дивидендов, которые составили 907 руб. на акцию. В ноябре 2024 г. компания сообщила, что нарастила выручку в III квартале на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,7 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 32,8% до 6,94 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила 64,6%.
Во II квартале 2024 г. HeadHunter нарастил выручку на 39,6% по сравнению с предыдущим годом до 9,82 млрд руб. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 58,2%. Годом ранее за аналогичный период она была на уровне 58,7%. В I квартале этого года чистая прибыль сервиса выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб. За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,16 млрд руб. Выручка в январе – марте увеличилась на 55,4% до 8,6 млрд руб.
В 2023 г. в Калининградской области была зарегистрирована новая материнская структура группы – МКПАО «Хэдхантер». В октябре 2024 г. компания получила разрешение на редомициляцию в Россию, которая была завершена в ноябре. По итогам первого этапа структуры было передано 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC.