HeadHunter в III квартале нарастил выручку на 28,4%
Рекрутинговый сервис HeadHunter в III квартале 2024 г. нарастил выручку на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,7 млрд руб., следует из финансового отчета.
По данным компании, рост выручки произошел в основном за счет роста средней выручки на клиента на фоне сохраняющегося высокого спроса и повышенной конкуренции за персонал. Показатель выручки в России увеличился на 39,5%, составив 9,86 млрд руб.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 32,8% до 6,94 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила 64,6%.
В I квартале этого года чистая прибыль сервиса выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб. За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,16 млрд руб. Выручка в январе – марте увеличилась на 55,4% до 8,6 млрд руб.
Во II квартале 2024 г. HeadHunter нарастил выручку на 39,6% по сравнению с предыдущим годом до 9,82 млрд руб. Рентабельность скорректированного EBITDA составила 58,2% . Годом ранее за аналогичный период она была на уровне 58,7%.