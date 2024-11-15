HeadHunter в III квартале нарастил выручку на 28,4%

В I квартале этого года чистая прибыль сервиса выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб. За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,16 млрд руб. Выручка в январе – марте увеличилась на 55,4% до 8,6 млрд руб.