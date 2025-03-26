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Новак: Россия осуществляет оценку ущерба ГИС «Суджа» после атаки ВСУ

Ведомости

Российская сторона проводит оценку ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 марта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Восстановление станции будет во многом зависеть от будущих договоренностей по энергетике со странами Европейского союза, заявил Новак. Он также напомнил, что на данный момент по этому маршруту поставки газа в Европу не осуществляются.

В ночь на 21 марта ВСУ целенаправленно подорвали ГИС «Суджа», сообщили в Минобороны РФ. Подрыв зафиксировали примерно в 00:20. Станция находилась всего в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области. Подрыв важного российского энергетического объекта, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ, военные считают преднамеренной провокацией киевского режима.

Как сообщило Минобороны 24 марта, несмотря на двусторонние договоренности, достигнутые в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, украинская сторона продолжает атаки по энергетической структуре России. Речь идет о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, которая начала действовать 18 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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