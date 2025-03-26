Новак: Россия осуществляет оценку ущерба ГИС «Суджа» после атаки ВСУ
Российская сторона проводит оценку ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 марта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
Восстановление станции будет во многом зависеть от будущих договоренностей по энергетике со странами Европейского союза, заявил Новак. Он также напомнил, что на данный момент по этому маршруту поставки газа в Европу не осуществляются.
В ночь на 21 марта ВСУ целенаправленно подорвали ГИС «Суджа», сообщили в Минобороны РФ. Подрыв зафиксировали примерно в 00:20. Станция находилась всего в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области. Подрыв важного российского энергетического объекта, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ, военные считают преднамеренной провокацией киевского режима.
Как сообщило Минобороны 24 марта, несмотря на двусторонние договоренности, достигнутые в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, украинская сторона продолжает атаки по энергетической структуре России. Речь идет о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, которая начала действовать 18 марта.