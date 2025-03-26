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МВД потребовало арестовать основателя «Русагро» Мошковича

Ведомости

МВД требует взять под стражу основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего заместителя главы компании Максима Басова по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Кожуру, который представляет интересы Басова.

В правоохранительных органах агентству подтвердили, что основатель «Русагро» и бывший замглавы компании обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями).

«Следователи МВД, как мы поняли из беседы с ними, хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному Басову, а также Мошковичу. Этот вопрос будет решаться завтра в Мещанском суде в 14:00», – сказал адвокат.

Ранее 26 марта источник «Ведомостей», близкий к следствию, сообщил, что сотрудники силовых структур задержали в Москве Мошковича, а в офисах компании прошли обыски. В уголовном деле, по словам второго источника «Ведомостей», речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным СМИ, вторым фигурантом по этому делу якобы может быть генеральный директор компании Тимур Липатов.

На фоне этих публикаций на сайте «Русагро» появилось сообщение о том, что работа агрохолдинга продолжается в штатном режиме, а обыски в офисах не связаны с его текущей деятельностью. Уточняется также, что компания готова оказывать необходимое содействие уполномоченным органам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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