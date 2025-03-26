МВД потребовало арестовать основателя «Русагро» Мошковича
В правоохранительных органах агентству подтвердили, что основатель «Русагро» и бывший замглавы компании обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями).
«Следователи МВД, как мы поняли из беседы с ними, хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному Басову, а также Мошковичу. Этот вопрос будет решаться завтра в Мещанском суде в 14:00», – сказал адвокат.
Ранее 26 марта источник «Ведомостей», близкий к следствию, сообщил, что сотрудники силовых структур задержали в Москве Мошковича, а в офисах компании прошли обыски. В уголовном деле, по словам второго источника «Ведомостей», речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным СМИ, вторым фигурантом по этому делу якобы может быть генеральный директор компании Тимур Липатов.