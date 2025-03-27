Газета
Телеграм
/ Бизнес

Чистая прибыль ВТБ по МСФО с начала 2025 года составила 77,5 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за два месяца 2025 г. составила 77,5 млрд руб., что на 26,4% выше показателя годом ранее, следует из отчета компании.

За указанный период чистые операционные доходы компании до резервов составили 197,7 млрд руб., увеличившись на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы составили 29,6 млрд руб. Они уменьшились на 72,4% ввиду давления на чистую процентную маржу ВТБ, говорится в пресс-релизе компании. Чистая процентная маржа составила 0,6% на фоне ужесточения денежно-кредитной политики против 2,4% за аналогичный период прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составили 50,6 млрд руб. Такого результата удалось достигнуть, в том числе, благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей, сообщили в компании.

По состоянию на 28 февраля 2025 г. объем совокупного кредитного портфеля ВТБ, не учитывая резервы, достиг 23,9 трлн руб., увеличившись на 0,5% по сравнению с началом года. Кредиты, выданные юридическим лицам, возросли на 1,5% за первые два месяца текущего года, составив 16,2 трлн руб. В то же время кредиты физическим лицам уменьшились на 1,6%. Объем розничных кредитов составил 7,7 трлн руб. Доля розничного сегмента в общем кредитном портфеле компании немного сократилась и составила 32% по сравнению с 33% на 31 декабря 2024 г.

Объем средств физических лиц, которые являются клиентами банка, с начала года увеличился на 2,1%, достигнув 13,3 трлн руб. По состоянию на 28 февраля суммарный объем средств клиентов составил 26,5 трлн руб., сократившись на 1,6% с начала года. Таким образом, к концу первых двух месяцев текущего года доля средств физических лиц среди общих средств клиентов увеличилась до 50,1%, в то время как на 31 декабря 2024 г. этот показатель равнялся 48,4%. В то же время доля средств клиентов в совокупных обязательствах компании осталась неизменной с начала года и на конец февраля 2025 г. составила 80,7%.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 28 февраля 2025 г. оставалось на консервативном уровне – 85,6%. В конце 2024 г. этот показатель составлял 84%.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что результаты, которые показала компания за первые два месяца текущего года, соответствуют возврату на капитал 17,8%. Он пояснил, что на фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска поддержка прибыльности была обеспечена благодаря успешным операциям с ценными бумагами, значительному увеличению комиссионных доходов и снижению темпов роста расходов.

С учетом приоритетов компании по оптимизации капитала с начала года увеличилась доля корпоративного кредитования, в то время как совокупный объем розничного кредитного портфеля был сокращен. В результате, как сообщил заместитель председателя банка, общий рост кредитного портфеля за январь и февраль составил 0,5%

Пьянов также сообщил журналистам, что наблюдательный совет ВТБ может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов 28 апреля, передает ТАСС. Также годовое общее собрание акционеров (ГОСА) может пройти 16 июня.

26 марта Пьянов говорил, что снижение ключевой ставки возможно в сентябре 2025 г. Банкир пояснил, что, по его мнению, ставка может не поменяться на следующих заседаниях, например, в апреле, но ЦБ может смягчить сигнал. «Я считаю, что важные изменения в судьбе России часто происходят в августе. Поэтому мой персональный прогноз – что-то значительное можно ожидать в августе этого года», – добавил Пьянов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных