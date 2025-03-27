Чистая прибыль ВТБ по МСФО с начала 2025 года составила 77,5 млрд рублей

Объем средств физических лиц, которые являются клиентами банка, с начала года увеличился на 2,1%, достигнув 13,3 трлн руб. По состоянию на 28 февраля суммарный объем средств клиентов составил 26,5 трлн руб., сократившись на 1,6% с начала года. Таким образом, к концу первых двух месяцев текущего года доля средств физических лиц среди общих средств клиентов увеличилась до 50,1%, в то время как на 31 декабря 2024 г. этот показатель равнялся 48,4%. В то же время доля средств клиентов в совокупных обязательствах компании осталась неизменной с начала года и на конец февраля 2025 г. составила 80,7%.