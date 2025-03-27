Чистая прибыль ВТБ по МСФО с начала 2025 года составила 77,5 млрд рублей
За указанный период чистые операционные доходы компании до резервов составили 197,7 млрд руб., увеличившись на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы составили 29,6 млрд руб. Они уменьшились на 72,4% ввиду давления на чистую процентную маржу ВТБ, говорится в пресс-релизе компании. Чистая процентная маржа составила 0,6% на фоне ужесточения денежно-кредитной политики против 2,4% за аналогичный период прошлого года.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составили 50,6 млрд руб. Такого результата удалось достигнуть, в том числе, благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей, сообщили в компании.
По состоянию на 28 февраля 2025 г. объем совокупного кредитного портфеля ВТБ, не учитывая резервы, достиг 23,9 трлн руб., увеличившись на 0,5% по сравнению с началом года. Кредиты, выданные юридическим лицам, возросли на 1,5% за первые два месяца текущего года, составив 16,2 трлн руб. В то же время кредиты физическим лицам уменьшились на 1,6%. Объем розничных кредитов составил 7,7 трлн руб. Доля розничного сегмента в общем кредитном портфеле компании немного сократилась и составила 32% по сравнению с 33% на 31 декабря 2024 г.
Объем средств физических лиц, которые являются клиентами банка, с начала года увеличился на 2,1%, достигнув 13,3 трлн руб. По состоянию на 28 февраля суммарный объем средств клиентов составил 26,5 трлн руб., сократившись на 1,6% с начала года. Таким образом, к концу первых двух месяцев текущего года доля средств физических лиц среди общих средств клиентов увеличилась до 50,1%, в то время как на 31 декабря 2024 г. этот показатель равнялся 48,4%. В то же время доля средств клиентов в совокупных обязательствах компании осталась неизменной с начала года и на конец февраля 2025 г. составила 80,7%.
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 28 февраля 2025 г. оставалось на консервативном уровне – 85,6%. В конце 2024 г. этот показатель составлял 84%.
Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что результаты, которые показала компания за первые два месяца текущего года, соответствуют возврату на капитал 17,8%. Он пояснил, что на фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска поддержка прибыльности была обеспечена благодаря успешным операциям с ценными бумагами, значительному увеличению комиссионных доходов и снижению темпов роста расходов.
С учетом приоритетов компании по оптимизации капитала с начала года увеличилась доля корпоративного кредитования, в то время как совокупный объем розничного кредитного портфеля был сокращен. В результате, как сообщил заместитель председателя банка, общий рост кредитного портфеля за январь и февраль составил 0,5%
Пьянов также сообщил журналистам, что наблюдательный совет ВТБ может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов 28 апреля, передает ТАСС. Также годовое общее собрание акционеров (ГОСА) может пройти 16 июня.
26 марта Пьянов говорил, что снижение ключевой ставки возможно в сентябре 2025 г. Банкир пояснил, что, по его мнению, ставка может не поменяться на следующих заседаниях, например, в апреле, но ЦБ может смягчить сигнал. «Я считаю, что важные изменения в судьбе России часто происходят в августе. Поэтому мой персональный прогноз – что-то значительное можно ожидать в августе этого года», – добавил Пьянов.