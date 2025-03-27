Выручка H&N выросла на 21,6% в 2024 году

Объемы производства в прошлом году выросли на 20,6%. Объемы закупки молока выросли на 14,3%. Объем общих инвестиций составил более 7 млрд руб. Уточняется, что инвестиции были направлены в модернизацию производственного и IT оборудования, расширение производственных мощностей и др. В стоимостном выражении доля рынка компании в 2024 году составила 13,2%, отметили в H&N.