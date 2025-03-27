Выручка H&N выросла на 21,6% в 2024 году
Производитель молочных и растительных продуктов Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») нарастил выручку на 21,6% по итогам 2024 г. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Объемы производства в прошлом году выросли на 20,6%. Объемы закупки молока выросли на 14,3%. Объем общих инвестиций составил более 7 млрд руб. Уточняется, что инвестиции были направлены в модернизацию производственного и IT оборудования, расширение производственных мощностей и др. В стоимостном выражении доля рынка компании в 2024 году составила 13,2%, отметили в H&N.
H&N реализовала более 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные материалы. H&N также развивает экспортное направление – отгрузки были организованы в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Армению, Грузию и Монголию. Кроме того, ультрапастеризованное молоко «Простоквашино» экспортируется в Китай.
АО «Данон Россия» официально сменило название на Health & Nutrition 21 сентября 2023 г. В отчете подчеркивается, что на данный момент H&N – полностью российская компания.
В июле 2023 г. активы «Данон Россия» перешли во временное управление Росимущества. Тогда агентству передали 83 000 и 85 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». 13 марта прошлого года президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов французской продовольственной компании Danone. После этого французская Danone закрыла сделку с компанией «Вамин Р».