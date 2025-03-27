Газета
Телеграм
/ Инвестиции

Выручка H&N выросла на 21,6% в 2024 году

Ведомости

Производитель молочных и растительных продуктов Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») нарастил выручку на 21,6% по итогам 2024 г. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Объемы производства в прошлом году выросли на 20,6%. Объемы закупки молока выросли на 14,3%. Объем общих инвестиций составил более 7 млрд руб. Уточняется, что инвестиции были направлены в модернизацию производственного и IT оборудования, расширение производственных мощностей и др. В стоимостном выражении доля рынка компании в 2024 году составила 13,2%, отметили в H&N.

H&N реализовала более 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные материалы. H&N также развивает экспортное направление – отгрузки были организованы в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Армению, Грузию и Монголию. Кроме того, ультрапастеризованное молоко «Простоквашино» экспортируется в Китай.

АО «Данон Россия» официально сменило название на Health & Nutrition 21 сентября 2023 г. В отчете подчеркивается, что на данный момент H&N – полностью российская компания.

В июле 2023 г. активы «Данон Россия» перешли во временное управление Росимущества. Тогда агентству передали 83 000 и 85 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». 13 марта прошлого года президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов французской продовольственной компании Danone. После этого французская Danone закрыла сделку с компанией «Вамин Р».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных