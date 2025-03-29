Victoria's Secret подала заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент
Компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret может возобновить работу в России, бренд подал две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу ведомства.
Заявки в Роспатент поступили 24 и 25 марта, в качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент», отмечает агентство. Из документов следует, что компания планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметику и другую продукцию.
Россияне из ушедших после 2022 г. зарубежных брендов более всего ждут возвращения IKEA, об этом заявили 42,3% респондентов, сообщала онлайн-платформа Webbankir. Всего возвращение зарубежных брендов поддерживает 46,2% россиян, против – 27,2%, следует из отчета. Возвращения Samsung ждут 39,8% участников опроса, Adidas – 30,8%, Apple – 29,2%, Nike – 27,8%.
13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в Россию, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Президент подчеркнул, что преимущества будут создаваться только для отечественных товаропроизводителей. Отсутствие участия в финансировании ВСУ и в производстве оружия и боеприпасов для Украины могут стать возможными условиями для получения разрешения иностранным компаниям вернуться на российский рынок, говорил 25 марта в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.