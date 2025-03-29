Victoria's Secret подала заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в Россию, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Президент подчеркнул, что преимущества будут создаваться только для отечественных товаропроизводителей. Отсутствие участия в финансировании ВСУ и в производстве оружия и боеприпасов для Украины могут стать возможными условиями для получения разрешения иностранным компаниям вернуться на российский рынок, говорил 25 марта в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.