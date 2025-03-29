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Victoria's Secret подала заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент

Ведомости

Компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret может возобновить работу в России, бренд подал две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу ведомства.

Заявки в Роспатент поступили 24 и 25 марта, в качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент», отмечает агентство. Из документов следует, что компания планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметику и другую продукцию.

Россияне из ушедших после 2022 г. зарубежных брендов более всего ждут возвращения IKEA, об этом заявили 42,3% респондентов, сообщала онлайн-платформа Webbankir. Всего возвращение зарубежных брендов поддерживает 46,2% россиян, против – 27,2%, следует из отчета. Возвращения Samsung ждут 39,8% участников опроса, Adidas – 30,8%, Apple – 29,2%, Nike – 27,8%.

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в Россию, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Президент подчеркнул, что преимущества будут создаваться только для отечественных товаропроизводителей. Отсутствие участия в финансировании ВСУ и в производстве оружия и боеприпасов для Украины могут стать возможными условиями для получения разрешения иностранным компаниям вернуться на российский рынок, говорил 25 марта в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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