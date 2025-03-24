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Шохин назвал условия возвращения западных компаний на российский рынок

Ведомости

Отсутствие участия в финансировании ВСУ и в производстве оружия и боеприпасов для Украины могут стать возможными условиями для получения разрешения иностранным компаниям вернуться на российский рынок. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее. Это тоже нормальный подход в условиях сложной геополитики, это неизбежно», – сказал Шохин.

Возвращение иностранных компаний может осуществляться только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, говорил «Ведомостям» представитель Минфина.

18 марта глава РСПП сказал, что российским компаниям удалось занять освободившиеся ниши после ухода иностранных брендов. Шохин также добавил, что важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться.

Возможное возвращение зарубежных брендов поднимается на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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