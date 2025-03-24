Шохин назвал условия возвращения западных компаний на российский рынок
Отсутствие участия в финансировании ВСУ и в производстве оружия и боеприпасов для Украины могут стать возможными условиями для получения разрешения иностранным компаниям вернуться на российский рынок. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее. Это тоже нормальный подход в условиях сложной геополитики, это неизбежно», – сказал Шохин.
Возвращение иностранных компаний может осуществляться только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, говорил «Ведомостям» представитель Минфина.
18 марта глава РСПП сказал, что российским компаниям удалось занять освободившиеся ниши после ухода иностранных брендов. Шохин также добавил, что важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться.
Возможное возвращение зарубежных брендов поднимается на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.