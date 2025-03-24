Шохин назвал условия возвращения западных компаний на российский рынок

«А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее. Это тоже нормальный подход в условиях сложной геополитики, это неизбежно», – сказал Шохин.