Чистая прибыль Wildberries за прошлый год выросла в 3,5 раза

Доход продавцов платформы увеличился на 44% до 2,9 трлн руб., рассказали в компании. Общий объем инвестиций РВБ достиг в 2024 г. более 150 млрд руб. Речь идет о вложениях в логистическую и IT-инфраструктуру и в развитие рекламного инвентаря группы. Отмечается, что РВБ намерена увеличить этот показатель в два раза в текущем году.