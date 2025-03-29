Чистая прибыль Wildberries за прошлый год выросла в 3,5 раза
По итогам 2024 г. чистая прибыль объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) выросла до 104 млрд руб., что более чем в 3,5 раза превышает показатель 2023 г. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на сообщение компании.
Доход продавцов платформы увеличился на 44% до 2,9 трлн руб., рассказали в компании. Общий объем инвестиций РВБ достиг в 2024 г. более 150 млрд руб. Речь идет о вложениях в логистическую и IT-инфраструктуру и в развитие рекламного инвентаря группы. Отмечается, что РВБ намерена увеличить этот показатель в два раза в текущем году.
5 февраля основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Wildberries и Russ начали создание образовательной платформы. Кроме того, РВБ начала разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что станет аналогом МВА (Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров) для предпринимателей. В том же месяце компания объявила о запуске страхового сервиса для продавцов, который позволит покрыть затраты на возврат товаров.