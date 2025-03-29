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Чистая прибыль Wildberries за прошлый год выросла в 3,5 раза

Ведомости

По итогам 2024 г. чистая прибыль объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) выросла до 104 млрд руб., что более чем в 3,5 раза превышает показатель 2023 г. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на сообщение компании.

Доход продавцов платформы увеличился на 44% до 2,9 трлн руб., рассказали в компании. Общий объем инвестиций РВБ достиг в 2024 г. более 150 млрд руб. Речь идет о вложениях в логистическую и IT-инфраструктуру и в развитие рекламного инвентаря группы. Отмечается, что РВБ намерена увеличить этот показатель в два раза в текущем году.

5 февраля основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Wildberries и Russ начали создание образовательной платформы. Кроме того, РВБ начала разработку флагманской программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства», что станет аналогом МВА (Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров) для предпринимателей. В том же месяце компания объявила о запуске страхового сервиса для продавцов, который позволит покрыть затраты на возврат товаров.

В марте стало известно, что Wildberries разработала сервис для продажи подержанных товаров. Собеседник «Ведомостей», близкий к маркетплейсу, говорил, что внутри компании называют новое направление «аналогом «Авито».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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