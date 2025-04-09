Годовая выручка «ИКС-холдинга» превысила 260 млрд рублей
Выручка «ИКС-холдинга» по итогам 2024 г. составила более 260 млрд руб., сообщил его генеральный директор Алексей Шелобков на конференции «Телеком и технологии – 2025», организованной «Ведомостями». Он также отметил, что по сравнению с предыдущим годом рост составил более 60%.
В 2025 г. объем инвестиций компании в разработку и производство телекоммуникационного оборудования составит около 30 млрд руб., рассказал управленец.
«ИКС-холдинг» – российская многопрофильная технологическая компания, специализирующаяся на инвестиционной деятельности, управлении активами и консолидации в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий. В компанию входят: разработчик систем хранения данных YADRO, компания по информационной безопасности «Цитадель», научно-исследовательский «Криптонит».