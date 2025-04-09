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Годовая выручка «ИКС-холдинга» превысила 260 млрд рублей

Ведомости

Выручка «ИКС-холдинга» по итогам 2024 г. составила более 260 млрд руб., сообщил его генеральный директор Алексей Шелобков на конференции «Телеком и технологии – 2025», организованной «Ведомостями». Он также отметил, что по сравнению с предыдущим годом рост составил более 60%.

В 2025 г. объем инвестиций компании в разработку и производство телекоммуникационного оборудования составит около 30 млрд руб., рассказал управленец.

«ИКС-холдинг» – российская многопрофильная технологическая компания, специализирующаяся на инвестиционной деятельности, управлении активами и консолидации в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий. В компанию входят: разработчик систем хранения данных YADRO, компания по информационной безопасности «Цитадель», научно-исследовательский «Криптонит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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