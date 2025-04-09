Госдума приняла закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Госдума приняла в третьем чтении закон о полном переносе маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России. Это следует из думской электронной базы.
Продукция будет проходить маркировку федеральными специальными марками (ФСМ) только в РФ с 1 марта 2026 г.
С предложением о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию выступило правительство. Согласно пояснительной записке, недружественные страны Европы могут ввести запрет на маркировку и импортеры столкнутся с трудностями при ввозе алкоголя в РФ. Перенос в РФ нивелирует такой риск, полагают авторы проекта.
Сейчас алкоголь маркируется до ввоза в Россию, и в силу выгодного географического расположения это осуществляется преимущественно на территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Оплата услуг за маркировку, а также транспортировку и хранение продукции производится в адрес иностранных компаний. Новое правило, помимо предотвращения возможного риска, позволит создать новые инфраструктурные объекты и рабочие места в России.